Riforma del Codice della strada. Zaia: “Bene l’attenzione a giovani, pedoni e ciclisti. Serve una stretta contro la distrazione”

Venezia, 27 marzo 2024

“Non bastano auto sempre più sicure se il comportamento di chi guida è sempre più distratto. Gli smartphone, i grandi schermi nelle nostre auto rischiano di vanificare gli sforzi e il progresso tecnologico per rendere gli spostamenti meno rischiosi. Ecco che prevenzione e un Codice della strada più attento non possono che andare verso una maggiore attenzione ai comportamenti scorretti alla guida, che le statistiche indicano ormai come causa principale di tante stragi al volante. Accolgo favorevolmente il via libera della Camera al disegno di legge sul Codice della strada. Un risultato importante per la maggiore attenzione rivolta verso i giovani, anche con programmi di educazione stradale proposti fin dai banchi di scuola, e per l’utenza debole, quali pedoni e ciclisti, oltre che per la responsabilizzazione del comportamento di chi si mette alla guida. Ringrazio il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, per aver avviato una riforma che avrà sicuramente esiti positivi. Un ringraziamento non può mancare anche alle forze dell’ordine, che avranno il compito di presidiare le arterie stradali a tutela dalla sicurezza di tutti i cittadini”.

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con riferimento alla notizia dell’approvazione da parte della Camera al nuovo ddl sul Codice della strada. Il testo ora passa all’esame del Senato.