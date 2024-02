Sanita’. Domani Lanzarin a inaugurazioni negli ospedali di San Bonifacio e Legnago (VR)

Venezia, 29 febbraio 2024

L’Assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, inaugurerà, domani venerdì 1 marzo, due innovativi macchinari che entrano in funzione negli ospedali veronesi di San Bonifacio e Legnago.

Alle 10.45 Lanzarin sarà all’Ospedale di San Bonifacio, dove verrà inaugurata una nuova TAC per l’unità Operativa Complessa di Radiologia.

Alle 14.30 l’Assessore si sposterà a Legnago dove, all’ospedale Mater Salutis, inaugurerà una nuova TAC per la Radiologia e la nuova sede di Endoscopia Digestiva. L’appuntamento inizierà nella Sala Riello della Palazzina Direzionale.

“Con queste due significative novità veronesi – dice la Lanzarin – si dimostra una volta di più come le politiche di investimento in tecnologie della Regione riguardino davvero tutti gli ospedali veneti, e non solo gli Hub. Ogni anno vi dedichiamo 70 milioni dal bilancio regionale e perseguiamo l’ottenimento di altri fondi utilizzando la Misura 6 del PNRR, ambito nel quale la Regione si sta distinguendo per la capacità di mettere a terra i progetti”.