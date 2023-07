Sanita’, Veneto; Lanzarin insedia tavolo per Accordo Integrativo Regionale con la Medicina Generale

(AVN) Venezia, 12 luglio 2023

L’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin ha insediato oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il Tavolo della delegazione Trattante per la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo Regionale con la Medicina Generale. Vi fanno parte rappresentanti delle tre sigle sindacali Fimmg, Snami e Smi e la componete pubblica delle aziende sanitarie.

Con l’introduzione da parte dell’Assessore, è stata presentata dalla parte pubblica la piattaforma programmatica, che si fonda sulla accessibilità e sulla prossimità delle cure, sulla garanzia di equità verso i cittadini, sulla centralità del territorio nella risposta ai principali bisogni di salute della popolazione, e sulle forme organizzative più adeguate per fornire pari opportunità pure in contesti orografici differenti.

Definita anche la costituzione del Comitato Regionale per la Medicina Generale che affiancherà il Tavolo nella analisi dei dati e delle esperienze a supporto del nuovo accordo.

L’occasione fornita dal Dm 77 e dagli investimenti del PNRR è stata evidenziata come fondamentale per la Regione del Veneto, che, come dichiarato dall’Assessore Lanzarin, “vuole ribadire la centralità della Medicina del territorio e continuare il percorso da tempo intrapreso di sviluppo professionale ed organizzativo in questo ambito, preservando la dimensione della accessibilità, equita’ e sostenibilità quali elementi base a garanzia di questo settore del Servizio Sanitario Regionale.

Augurando buon lavoro al Tavolo, Lanzarin si è detta certa che “potremo operare e confrontarci in armonia e spirito costruttivo per dare risposte alle necessità della gente e a una contingenza storica certo non priva di difficoltà”.

I lavori proseguiranno in modo serrato con l’auspicio espresso dalle parti, di prevenire alla sottoscrizione entro l’anno.