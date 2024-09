Sanità. Veneto promosso per trasparenza e completezza delle informazioni sulle liste d’attesa. Zaia, “Ambito in cui è stato svolto lavoro importante operando in una casa di vetro”

– Venezia, 19 settembre 2024

“La trasparenza è un pilastro fondamentale della buona amministrazione. La Regione del Veneto lo sa e ne ha fatto un vero modus operandi a cominciare da quegli ambiti come la sanità, che sono vissuti con maggiore attenzione e coinvolgimento da parte dei cittadini. Per questo trovo veramente qualificante che la nostra sia una delle sole sei regioni italiane promosse per trasparenza e completezza delle informazioni sui tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie ambulatoriali”.

Con queste parole il presidente della Regione del veneto, Luca Zaia, commenta il risultato dell’analisi della Fondazione Gimbe, presentata a Bari in occasione del Forum Mediterraneo Sanità, sulla completezza e trasparenza delle informazioni presenti nei siti web di Regioni e Province autonome e sulla semplicità e accessibilità delle modalità di prenotazioni nei siti Cup regionali.

Il Governatore aggiunge: “Già i numeri ci dicono che nell’abbattimento dei tempi d’attesa, soprattutto dopo la pandemia, il Veneto è stato protagonista di un’opera veramente importante premiata nell’ultimo anno da risultati più che ragguardevoli. La notizia che oggi giunge da Bari conferma che abbiamo lavorato operando in una casa di vetro, totalmente aperta alla costante informazione di cittadini. Una filosofia che ha avuto tra i suoi frutti anche la pubblicazione annuale della Relazione Socio Sanitaria, riferita all’anno precedente, con contenuti navigabili online e scaricabili, che si aggiunge agli vari canali di comunicazione diretti a coinvolgere i fruitori dei servizi. Per questo ritengo che per l’importante risultato un grazie vada proprio ai cittadini insieme a tutti i medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo”.