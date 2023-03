Sequestrati oltre 420 cosmetici dannosi per la salute e 1,6 mln di articoli irregolari. Zaia, “Impegno importante a tutela del commercio”

Venezia, 10 marzo 2023

“Complimenti agli inquirenti e alla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova per tre operazioni importanti, che hanno individuato 420 cosmetici destinati alla vendita contenenti una sostanza dannosa per la salute e 1,6 milioni di articoli irregolari per negozi, potenzialmente pericolosi per i consumatori”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti dalle Fiamme gialle padovane.

“Con questa operazione si è contrastata una rete di commercio irregolare in grado di procurare un notevole danno agli operatori onesti che agiscono nel rispetto delle regole – aggiunge Zaia –. Conforta che, grazie alle indagini, il mercato sia stato salvato dall’immissione di cosmetici potenzialmente dannosi e altri prodotti nocivi che, senza l’intervento della Gdf, sarebbero arrivati al consumatore”.