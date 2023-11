Si rinnova a Fiera Cavalli il progetto per avvicinare i più piccoli alla pratica equestre. Donazzan “Il beneficio delle attività con i pony per promuovere abilità motorie, cognitive e comportamentali”

Venezia, 10 novembre 2023

“Il progetto della Regione Veneto per avvicinare i più piccoli alla pratica equestre raddoppia. Non solo aumenta lo stanziamento regionale, ma anche il numero degli istituti scolastici che potranno essere coinvolti grazie alle maggiori risorse”. Esprime soddisfazione l’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan, nell’annunciare le novità per l’anno scolastico 2023/2024 del Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Federazione Italiana Sport Equestri F.I.S.E. per una collaborazione educativa scolastica per la promozione, la diffusione e la pratica della cultura e degli sport equestri.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina negli spazi dello stand della FISE a Fiera Cavalli a Verona alla presenza, insieme all’assessore Donazzan, di Clara Campese, presidente Fise Veneto e Sonia Marai, referente di progetto comitato Regionale Veneto Fise.

“Dopo il successo dell’iniziativa avviata l’anno scorso – ha sottolineato l’assessore Donazzan – la Giunta regionale ha deciso di raddoppiare le risorse destinate al progetto, passate da 5mila a 10mila euro. L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti del primo ciclo di istruzione agli sport dell’equitazione perché utili a sviluppare abilità non solo motorie, ma anche psicologiche, cognitive e comportamentali; sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e della natura attraverso la conoscenza diretta degli animali e del territorio; rafforzare negli studenti la consapevolezza e la fiducia in sé stessi, costruendo un percorso educativo mirato allo sviluppo di relazioni interpersonali incentrate sulla responsabilità e il rispetto dell’altro”.

Per l’anno scolastico 2023/2024, il progetto sarà focalizzato sulla realizzazione di un ciclo di incontri di avvicinamento al mondo del pony, intitolato “L’emozione veicola la conoscenza – il beneficio delle attività con i pony”, dedicato agli alunni delle scuole primarie. Verrà assicurata la partecipazione alle lezioni di istruttori federali e di personale per supportare gruppi di studenti di diverse età e garantire, ove necessario, la partecipazione di educatori ed assistenti di sostegno per gli allievi diversamente abili.

Il progetto, cui gli istituti scolastici potranno aderire nell’esercizio della propria autonomia didattica, si struttura in incontri di introduzione teorica nelle scuole, di carattere interdisciplinare sotto il profilo storico, geografico, artistico e di esperienza pratica nei circoli ippici dove i bambini, alla presenza degli insegnanti e sotto la guida di personale qualificato, avranno modo di provare il contatto diretto con gli animali e sperimentare le proprie abilità motorie di coordinazione e di equilibrio.