Sicurezza stradale. Premiati da Zaia cortometraggi di scuole del Veneto. Nel 2022 13 mila incidenti e 17 mila feriti. Tra il 2016 e il 2022, 607 opere stradali con 205 milioni 305 mila euro investiti

Venezia, 5 giugno 2023

Ancora troppi incidenti sulle strade, ancora centinaia di morti e migliaia di feriti. I dati sono ancora in corso di validazione, ma si stima che, nel 2022, in Veneto si siano verificati più di 13 mila incidenti stradali, in media 35 al giorno, con 300 vittime e più di 17 mila feriti. Per tentare di dare una risposta a questa vera e propria emergenza, la Regione Veneto ha ulteriormente incentivato le sue iniziative, sia sul piano delle realizzazioni infrastrutturali per aumentare la sicurezza delle strade, sia su quello della sensibilizzazione culturale del problema, inserendolo nel Piano Regionale di Prevenzione dal titolo “Vivi Bene Veneto”, e puntando ai giovani delle scuole e nella fascia d’età 15-29 anni.

In questo quadro si inserisce un concorso tra scuole del Veneto, le cui vincitrici sono state premiate oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, nel corso di un punto stampa tenuto dal Presidente Luca Zaia, affiancato dalla Vicepresidente Elisa De Berti (infrastrutture), da Manuela Lanzarin (Sanità) ed Elena Donazzan (Istruzione).

Le scuole erano invitate a realizzare contenuti multimediali sul tema della sicurezza, declinati nei tre concetti chiave di libertà, responsabilità, e sicurezza.

Il primo premio (cinquemila euro in denaro) è andato all’Istituto Isis “Obici” di Oderzo, con il cortometraggio intitolato “E’ solo un gioco?”; secondo classificato l’Istituto Superiore Rosselli di Castelfranco Veneto, con il cortometraggio “Uovo distratto” (tremila euro); terzo posto per l’ITS “Einaudi – Scarpa” di Montebelluna (duemila euro) con il cortometraggio “una rapina imperfetta”.

Menzioni speciali sono state poi assegnate al percorso di educazione stradale per le classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Vicenza, vinto dalla Quarta Liceo dell’Artistico Boscardin di Vicenza; e al concorso scolastico “+SMART-PHONE ON THE ROAD”, vinto dalla classe Quinta dell’Istituto Medici di Legnago.

I lavori saranno il fulcro di una campagna della Regione che si svilupperà attraverso un progetto di web marketing e sulle televisioni private. I premi in denaro verranno utilizzati in ambito scolastico.

Nell’occasione è stata anche presentata dalla Vicepresidente De Berti una dettagliata relazione di sintesi sulle iniziative di sicurezza stradale in Veneto.

Tra il 2016 e il 2022, gli interventi finanziati dalla Regione nel campo della sicurezza stradale e dell’ammodernamento della rete viaria sono stati 607, con un costo complessivo di 205 milioni 350 mila euro, con una compartecipazione regionale alle spese pari a 97 milioni 760 mila euro (il 47,60% del totale).

Sono state realizzate 117 nuove rotatorie e/o messe in sicurezza di intersezioni stradali; 212 nuovi tratti di piste ciclabili e percorsi pedonali; 278 interventi di messa in sicurezza e/o riqualificazione della rete viabilistica con realizzazione anche di nuova viabilità.