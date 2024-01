Sistema aeroportuale del Nordest. Zaia a Bruxelles: “Un mercato in pieno sviluppo, sul quale e’ bene investire”

“Lo sviluppo del nostro sistema aeroportuale lascia il segno nel mercato europeo della mobilità aerea. Anche grazie a SAVE, che ringrazio, gli aeroporti del Veneto sono oggi un asset di primaria importanza per il Nordest e per l’intero Paese. Abbiamo in Veneto un osservatorio privilegiato, accogliendo ogni anno 70 milioni di presenze turistiche nella nostra regione: le persone hanno piacere di viaggiare e lo sviluppo dei poli aeroportuali di Venezia, Treviso e Verona vengono incontro a queste esigenze, affiancando anche un trasporto merci particolarmente efficiente in collegamento con le reto intermodali. La sfida è ora lo sviluppo di ulteriori importanti collegamenti a livello internazionale: bene quindi l’impegno di SAVE nell’Aeroporto belga di Charleroi e anche la volontà dell’industria del trasporto aereo di investire sulle tratte a lungo raggio muovendo dagli aeroporti regionali. La mobilità aerea ha garantito in Veneto, nel 2023, più di 9 milioni di passeggeri: le prospettive dovranno essere quelle di un settore in pieno sviluppo, pronto a cogliere nuove opportunità, anche tecnologiche, con un’attenzione particolare alla sostenibilità”. Sono le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, durante la tavola rotonda organizzata a Bruxelles per l’evento “The Italian Airport System – Green Investments Innovation and Service Quality”, presso l’Ambasciata Italiana. All’evento ha partecipato anche il Presidente di SAVE, Enrico Marchi, e il Ministro delle infrastrutture della Vallonia Adrian Dolimont.