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    Sistema idroviario padano-veneto, oltre 2,8 milioni per Zelo e Barbamarco. Zecchinato e Ruzza: “Investire sulle vie d’acqua per un Veneto più connesso e competitivo”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 7 ottobre 2026

    Oltre 2,8 milioni di euro per migliorare la funzionalità del Sistema Idroviario Padano-Veneto.

    La Giunta regionale ha aggiornato il programma degli interventi assegnando a Infrastrutture Venete 2.070.368,10 euro per il superamento del collo di bottiglia rappresentato dal ponte storico di Zelo e 793.300 euro per la prosecuzione dei lavori di dragaggio all’uscita a mare della laguna di Barbamarco, in località Pila a Porto Tolle.

    “Per il superamento del collo di bottiglia di Zelo mettiamo a disposizione oltre 2 milioni di euro – dichiara l’assessore alle Infrastrutture, Marco Zecchinato –. Si tratta di uno stanziamento importante che si aggiunge a quello già previsto dalla Provincia di Mantova per rimuovere un vincolo alla navigazione che oggi penalizza l’intera linea Fissero-Tartaro-Canalbianco. L’obiettivo è restituire continuità ad un collegamento strategico tra Mantovano e Veneto e rafforzare il ruolo della via d’acqua come infrastruttura al servizio della mobilità e delle attività economiche”.

    “Per Barbamarco stanziamo 793.300 euro per la prosecuzione dei lavori di dragaggio all’uscita a mare della laguna – sottolinea l’assessore a Trasporti, Mobilità e Lavori Pubblici, Diego Ruzza –. Di fronte ai ricorrenti fenomeni di insabbiamento abbiamo scelto di assicurare subito la copertura necessaria, così da dare continuità alle operazioni e mantenere agevole l’accesso alla laguna. Un’azione che riguarda un’area di grande rilievo per l’economia locale, per la pesca, la molluschicoltura e le comunità del Delta del Po. Garantire una navigazione efficiente significa migliorare i collegamenti e sostenere le attività economiche legate alle vie d’acqua”.

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