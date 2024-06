Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per le vittime del mal tempo. Zaia: “Sensibilita’ e apertura da parte dell’ABI”

Venezia, 24 giugno 2024

“Esprimo i miei ringraziamenti per la sensibilità e la vicinanza pragmatica attestate dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) che ha dimostrato apertura e attenzione particolare alle esigenze concrete della vita di tutti i giorni di chi ha subito ingenti danni a causa del mal tempo e delle calamità naturali che hanno investito alcune zone del Veneto nell’ottobre e novembre dell’anno scorso. Sospendere l’obbligo del pagamento delle rate dei mutui è un provvedimento che dà una grossa mano a chi deve fare i conti con le spese e con i mancati guadagni causati da quegli eventi. In Veneto è stato fatto un grande lavoro, da parte di tutte le istituzioni e dalla Regione, per fronteggiare e gestire il maltempo che ha colpito il territorio per lunghe settimane. È importante che, arrivata l’estate, non si dimentichino le difficoltà che ancora stanno vivendo i cittadini. Anche il sistema bancario sta dimostrando di poter sostenere coloro che hanno avuto importanti danni per gli eventi meteo estremi”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la notizia della sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.