Universita’ venete tra le migliori al mondo. Plauso del Presidente Zaia, “Realta’ accademica diversificata ma accomunata dall’eccellenza”

Venezia, 23 marzo 2023

“Una grande affermazione per il mondo accademico veneto che vede confermate come indiscusse eccellenze di livello internazionale l’Università di Padova, Ca’ Foscari di Venezia e l’Università IUAV. Oltre a quello nazionale, in alcune discipline i nostri atenei ottengono il primato qualitativo mondiale, confermando nell’attualità il ruolo dimostrato nella storia del sapere umano. Mi congratulo con i vertici accademici, con tutti i docenti e gli operatori che con il lavoro di ogni giorno sono il motore di questo traguardo”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, esprime il plauso per le prestigiose posizioni attribuite alle Università venete negli esiti dei ranking “by subject” elaborati da Qs, una delle agenzie più accreditate a livello internazionale, nell’ambito dei ranking accademici e quella di maggior riferimento tra gli studenti di tutto il mondo per le informazioni nell’orientamento verso le scelte degli studi in relazione al percorso lavorativo e alla formazione personale.

“Questi risultati giungono a poche ore dal conferimento del ‘Nobel per l’Acqua” a uno scienziato veneto, il professor Rinaldo, docente a Padova – sottolinea il Governatore -. Un riconoscimento che messo insieme alla posizione tra le prime cento università al mondo dello stesso Ateneo, primo in Italia per Anatomia, Geofisica, Statistica e Fisiologia, alla presenza di Ca’ Foscari nel ranking con 16 discipline, all’ingresso nella classifica dello IUAV, sono indicatori di una realtà accademica a disposizione dei nostri giovani, prestigiosa e diversificata ma accomunata dall’eccellenza”.