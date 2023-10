Veneto ai livelli piu’ alti nel report Istat benessere. Presidente Zaia, “Frutto dell’impegno di cittadini, istituzioni e tessuto produttivo”

Venezia, 19 ottobre 2023

“I dati sono un vero riconoscimento al Veneto, che conferma quella grande e impegnativa attenzione al benessere in ogni suo aspetto sociale. Riportano un ottimo risultato, frutto dell’impegno che vede insieme cittadini, istituzioni e tessuto produttivo affinché il nostro territorio continui ad affermarsi come un’area di grande sviluppo dal punto di vista economico e contemporaneamente come terra dove vivere bene in una società operosa e inclusiva. Ci sono certamente margini di miglioramento ma vedere riconosciuto che le province venete hanno i livelli di benessere tra i più alti d’Italia è un ottimo biglietto da visita per chi guarda verso il Veneto, un vero volano per attrarre investimenti, nuove realtà imprenditoriali e lavoratrici e lavoratori con un progetto di vita”.

Con queste parole il Presidente della Regione, Luca Zaia, commenta il nuovo report sul benessere equo e sostenibile dei territori, secondo il quale il Veneto si colloca ai livelli di benessere relativo tra i più elevati d’Italia.

“Rispetto all’Europa – prosegue il Governatore – la nostra regione si attesta ai livelli più alti per speranza di vita, partecipazione elettorale e innovazione. È una vera sintesi: il Veneto crede nel suo futuro e per questo sa di dovere essere competitivo, al passo coi tempi. In poche parole un Veneto protagonista che sa assumersi le sue responsabilità e farne frutto. Caratteristiche che sono anche la chiave per migliorare ancora come queste classifiche ci incoraggiano a fare”.