VeneTo Stars. Presidente, “Dalle stelle alla terra per sviluppare le idee spaziali dei giovani talenti”. Assessore VeneTo Stars, “Guardiamo allo spazio per far crescere i nostri siti Unesco”

(AVN) – Venezia, 22 maggio 2024

“Nove siti Unesco in Veneto, nove enti nazionali e internazionali che hanno patrocinato VeneTo Stars e nove team finalisti di questa seconda edizione. Questi i numeri della challenge made in Veneto edizione 2024, che anche quest’anno dimostra tutto il suo vitalismo. Rispetto alla prima edizione abbiamo, infatti, raddoppiato il numero dei paesi coinvolti e sono cresciute le collaborazioni, grazie anche al roadshow in Europa, da Bruxelles fino a Parigi. Ringrazio tutti i ragazzi, under 25 anni provenienti da Italia, Francia e Repubblica Ceca, che hanno partecipato rispondendo alla sfida di Agenda Digitale del Veneto, pensata in collaborazione con Veneto Innovazione, per avvicinare i giovani innovatori d’Europa ai dati spaziali. L’edizione di quest’anno mirava a premiare le migliori idee di valorizzazione e conservazione dell’immenso patrimonio, materiale e immateriale, culturale e paesaggistico di cui è ricca la nostra terra”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto ha salutato tutti i partecipanti presenti alla premiazione di VeneTo Stars, che si è svolta oggi al VTP – Venezia Terminal Passeggeri di Venezia, all’interno della seconda edizione di Space Meetings Veneto.

In finale sono arrivate nove squadre con una presenza più che raddoppiata di ragazze rispetto all’edizione precedente: ciò significa che la New Space Economy in Veneto è un settore inclusivo, che da valore anche alla componente femminile che come dimostrato dalle recenti missioni lunari e marziane di Nasa e Isro (India) è fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi nello spazio.

In finale i nove progetti si sono sfidati in una “pitch session”, presentazione struttura in sette minuti, davanti a una giuria tecnico-scientifica, che ha deciso, visto la qualità delle proposte, di premiare non uno, ma tre progetti a pari merito.

“Quando abbiamo pensato di lanciare queta iniziativa per valorizzare la Space Economy in Veneto abbiamo ritenuto indispensabile puntare sui giovani, per cogliere la sfida di innovare e sperimentare – ha spiegato l’assessore all’Agenda Digitale del Veneto -. In una terra con ben nove siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità, è stato quasi naturale pensare, per questa edizione, a un focus sulla preservazione e tutela di questa ricchezza, anche per mantenere una leadership, che è quella di una regione che realizza 72milioni di presenze turistiche all’anno grazie anche al suo patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. VeneTo Stars è diventata, di fatto, una community di giovani di tutta Europa, che cresce anno dopo anno testimoniando la forza di un progetto che proseguirà anche in futuro”.

“Sono soddisfatto che la giuria abbia deciso di premiare a pari merito tre progetti che, per ironia della sorte, coprono tre importanti siti Unesco del Veneto: Verona, Venezia e le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Alla luce di ciò, è stato premiato tutto il Veneto” ha concluso l’assessore regionale all’Agenda Digitale.

PRIMI CLASSIFICATI A EX AEQUO

· THERMIX: Thermix è un’iniziativa nata dalla collaborazione di studenti universitari di Roma e Milano, mirante a migliorare l’efficienza energetica degli edifici attraverso dati personalizzati sui tetti, ottenuti tramite fornitori aerospaziali e potenziati dall’IA. La startup è stata premiata due volte come migliore startup correlata all’Osservazione della Terra e si impegna a utilizzare le tecnologie spaziali per generare impatti positivi sulla società e sull’ambiente. Caso pilota Verona.

Team italiano composto da: Edoardo La Cava; Alessandro Tampelloni; Elia Nascinguerra;

Gaia Di Tommaso; Leonardo Fiorenza; Ludovico Gelsomino; Matteo Faieta; Serena Romano; Stefano Foderaro.

· SAFEGUARDING THE PROSECCO HILLS: il cambiamento climatico minaccia il sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. Utilizzando dati satellitari, in particolare quelli di Copernicus, il progetto mira a monitorare le vigne e a prevenire gli effetti negativi del cambiamento climatico, migliorando la gestione delle risorse idriche e individuando anomalie. Il modello sviluppato sarà utile per mantenere la salute delle vigne, essenziali per l’ecosistema e il paesaggio. L’obiettivo è di democratizzare l’accesso ai dati satellitari e coinvolgere la comunità locale nel processo decisionale. Caso pilota Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene,

Team italiano composto da: Andrea Gravili; Anna Braido; Lusso Camilla Facchetti

· USING SATELLITE DATA TO TRACK COASTAL EROSION IN THE VENETIAN REGION: l’iniziativa si propone di proteggere i siti veneziani e preservare il patrimonio locale utilizzando i dati di osservazione della Terra di Copernicus per monitorare la costa. Concentrandosi sull’erosione costiera e sulle sue conseguenze, il team intende analizzare l’evoluzione dell’erosione e identificare le attività a rischio. Utilizzando i dati satellitari e altri dati correlati, si mira a prevenire la distruzione delle infrastrutture, monitorare le misure di mitigazione e democratizzare l’accesso ai dati satellitari per una gestione sostenibile delle aree costiere venete. Caso pilota Venezia e la sua Laguna.

Team francese composto da: Coralie Danel; Adrien Pordoy; Borrin Kamaguia