Veneto Sviluppo, 2 milioni di utile. Il plauso del Presidente Zaia

Venezia, 28 marzo 2023

“Quasi 8mila operazioni agevolate attivate nel 2022 a favore di piccole e medie imprese è un dato che da solo segna un enorme risultato. Le pmi sono l’essenza del tessuto produttivo ed economico della nostra regione, la forza motrice della sua affermazione come realtà imprenditoriale che dialoga con il mondo intero. Basterebbe questo per formulare un plauso a Veneto Sviluppo, ma i dati ci dicono che ci sono molti altri motivi per farlo, a cominciare da un utile netto nello stesso anno superiore a 2 milioni, segno che si è operato bene e con una visione d’eccellenza”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si congratula con Veneto Sviluppo, la Finanziaria regionale, per i positivi risultati complessivi riferiti all’anno scorso.

“Nell’elenco delle varie linee d’intervento che hanno prodotto risultati rilevanti – prosegue il Governatore – ci sono interventi a sostegno delle vetrerie artistiche di Murano per 3 milioni di euro e contributi alle aziende per la realizzazione di impianti fotovoltaici per 14,9 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto. Una dimostrazione di attenzione concreta a una realtà territoriale ben piantata nella tradizione ma consapevole del futuro. Esprimo i miei complimenti al presidente Spagna, al direttore Russo e a tutto al Consiglio di Amministrazione”.