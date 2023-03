Venezia-Monaco. Zaia, “Verifiche sulla fattibilità. Importante il passaggio a Nord per l’economia del Veneto”

Venezia, 20 marzo 2023

“Un’apertura verso Nord per il traffico Veneto è importante. Per ragioni di viabilità ed economiche. Per questo ho avuto un confronto con il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per verificare gli aspetti peculiari del possibile collegamento stradale fra Venezia e Monaco. Un tema di cui si discute da decenni, mai arrivato a definizione. Si sentono voci contrapposte, alcune che dicono che è stata abbandonata, altre più possibiliste. In questo quadro è giusto andare a valutare il tutto fino in fondo”.

Lo ha detto oggi il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un evento pubblico in provincia di Treviso.

“La prima preoccupazione è sicuramente il rispetto dell’ambiente – ha proseguito Zia – ma soluzioni come le gallerie, che potrebbero essere innovative, vanno valutate. Dopodichè vedremo se l’idea sta in piedi, se può funzionare e quale sarà l’impatto, ma dire oggi di buttare via un dossier che esiste da anni, decisamente no”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Zaia ha inoltre aggiunto che “Il treno delle Dolomiti ha una sua storia e non vi abbiamo mai rinunciato. Ha una sua valenza turistica e di sostenibilità ambientale, ma il valico verso Monaco è un’altra cosa. Questa infrastruttura ci porterebbe ancor più nel cuore della Mitteleuropa, che è nelle nostre corde. Darebbe ancora più respiro ad una delle regioni a più alto sviluppo d’Europa”.