Vodka contraffatta. Sequestrate migliaia di bottiglie. Zaia, “Bravi Finanzieri e Procura di Treviso”

Venezia, 20 febbraio 2023

“Complimenti a tutti gli inquirenti e alla Guardia di Finanza per un’operazione importante, che ha individuato un’ingente quantità di bottiglie di vodka contraffatta. Il prosieguo del lavoro della magistratura certamente individuerà le varie singole responsabilità. Nel frattempo, Gdf e Procura di Treviso, che ha coordinato le indagini, hanno fatto un ottimo lavoro”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia esprimendo soddisfazione per il successo di un’operazione che ha portato al sequestro di migliaia di bottiglie di vodka contraffatta.

“Il danno procurato al mercato degli operatori onesti – aggiunge Zaia – è quantificato in un milione di euro, cifra di per sé significativa. A questo, come sempre, si aggiunge la preoccupazione per la qualità degli alimenti contraffatti che, in questo come in altri casi, arrivano al consumatore ignaro”.