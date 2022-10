Zaia a cambio comandante GdF Veneto, “Collaboriamo per difendere l’economia dalla criminalita’”

Venezia, 18 ottobre 2022

Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto oggi a Venezia alla cerimonia del cambio di comando regionale della Guardia di Finanza, tenutasi a Venezia, che ha visto il passaggio di consegne dal Generale Giovanni Mainolfi al subentrante, Generale Riccardo Rapanotti.

“Ringrazio il Generale Mainolfi per la preziosa opera prestata in difesa della legalità in Veneto – ha detto Zaia – e dò il benvenuto al Generale Rapanotti, al quale assicuro fin d’ora la totale disponibilità della Regione a collaborare ovunque possibile nell’interesse dei cittadini e delle imprese”.

“E’ un preciso compito della Regione– ha detto Zaia a margine della cerimonia – garantire ogni sinergia possibile alla Guardia di Finanza come a tutte le altre Istituzioni che, a vario titolo, possono avere da noi un aiuto per garantire la legalità. Un’economia drogata dalla delinquenza, soprattutto quella organizzata – ha aggiunto il Governatore – è un’economia non più libera. Non permette ai veneti di progredire, creare, investire con serenità. La vera sfida – ha concluso – è fare fronte comune contro la criminalità che tenta costantemente di infiltrarsi”.