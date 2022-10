Zaia riceve nuovo Comandante GdF Veneto Gen. Rapanotti

Venezia, 18 ottobre 2022

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto oggi a Palazzo Balbi, il Generale della Guardia di Finanza Riccardo Rapanotti, che assumerà il Comando Regionale del Veneto dal 21 ottobre prossimo, succedendo al Generale Giovanni Mainolfi.

Zaia e Rapanotti si sono intrattenuti in cordiale colloquio sui temi di interesse reciproco.

“Ringrazio il Generale Mainolfi per la preziosa opera prestata in difesa della legalità in Veneto – ha detto Zaia – e dò il benvenuto al Generale Rapanotti, al quale assicuro fin d’ora la totale disponibilità della Regione a collaborare ovunque possibile nell’interesse dei cittadini e delle imprese”.