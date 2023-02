Parona in festa con la Renga

Mercoledì 22 febbraio il quartiere si anima con il tradizionale appuntamento e la sfilata di carnevale.

Attività in piazza del Porto e in Largo Stazione Vecchia, con degustazione di prodotti tipici.

Una grande festa che abbraccia tutta Parona. Mercoledì 22 febbraio, a partire dalle 10, in piazza del Porto e in Largo Stazione Vecchia il quartiere si anima con la “Festa de la Renga”, il tradizionale appuntamento legato ai festeggiamenti del Carnevale promosso dal Comitato Benefico Festa de la Renga in collaborazione con il Comune e la 2^ circoscrizione.

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina dall’assessore al Decentramento Federico Benini insieme al presidente del Comitato Benefico Festa de la Renga Roberto Bussola e alla presidente della 2^ circoscrizione Elisa Dalle Pezze.

“Un momento di festa del Carnevale veronese – ha dichiarato l’assessore Benini – che coincide con l’avvio della Quaresima ed è molto sentito dalla cittadinanza che ogni anno vi partecipa numerosa. Un plauso al Comitato promotore che, da anni, sostiene questa tradizione storica di Parona”.

“La Renga, un cibo molto povero la cui fragranza e particolarità sono molto apprezzati anche all’estero, è il simbolo di questa festa della tradizione veronese – ha spiegato il presidente Bussola – e nasce con il Carnevale e con la figura della Parona. Sottolineo il prezioso lavoro di chi si impegna per rendere possibile questa edizione”.

“Ringrazio l’assessore Benini – ha affermato la presidente Dalle Pezze – che come sempre riesce a coinvolgere e a fare squadra con quanti sono interessati alle tante iniziative che riguardano i quartieri e le circoscrizioni. Organizzare manifestazioni è sempre più complesso e sfidante ogni anno. Il Carnevale in tutte le sue forme è una di quelle opportunità che rivitalizzano il quartiere, e che ricordano la storia, il folklore, la tradizione del nostro territorio”.

Il programma della manifestazione prevede l’apertura dei chioschi con degustazione di polenta e renga a partire dalle 10. Alle 14.30 il ricevimento delle maschere in via Liberale da Verona e, dalle 15, il corteo mascherato con la partecipazione delle maschere veronesi; alle 16.30 festa in piazza del Porto.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici. Dalle 7 alle 22 del 22 febbraio divieto di transito in piazza del Porto, in via Valpolicella, nel tratto compreso tra piazza Del Porto e viale del Brennero, e viale del Brennero, nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e largo Stazione Vecchia. Ancora via Fratelli Alessandri e via Caovilla, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pesenti e via Alessandri.

Dalle 14 del 22 febbraio fino a fine sfilata, sarà istituito il divieto di transito anche nel tratto di via dei Reti compreso tra l’intersezione con via Valpolicella e l’intersezione con via Arusnati. Inoltre, in via Valpolicella, strada per Arbizzano, largo Stazione Vecchia e piazza del Porto.