“Tracce di Quartiere – Veronetta”. Un’esperienza interattiva per viaggiare tra memorie e suoni del quartiere

Dal 2023 l’associazione culturale Polimorfica APS anima le attività dell’Edicola Sociale di Piazza Santa Toscana, incontrando gli abitanti di Veronetta e raccogliendo il loro desiderio di raccontarsi. Da questa necessità è nata l’idea di proporre dei momenti di ascolto e raccolta di storie del quartiere di Veronetta, dapprima in forma scritta e successivamente attraverso la registrazione diretta delle voci delle persone.

Questo progetto ha dato vita a “Tracce di Quartiere – Veronetta“, un’iniziativa patrocinata dalla Circoscrizione 1^ del Comune di Verona che pone al centro della narrazione gli abitanti e le loro storie, le memorie del passato e i racconti del presente, descrivendo i cambiamenti sociali di cui il quartiere è protagonista.

A partire dal 4 giugno, sarà possibile immergersi nell’atmosfera del quartiere grazie al podcast “Tracce di Quartiere – Veronetta,” disponibile su tutte le piattaforme digitali.

In concomitanza, si terrà l’esposizione “Tracce di Quartiere – Veronetta, Mostra d’ascolto” presso il giardino antistante il Polo Universitario Santa Marta, parte integrante del Festival Veronetta Contemporanea. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, verrà inaugurata martedì 4 giugno alle 17.30 e proporrà i ritratti dei partecipanti al podcast, accompagnati dalle loro voci che sarà possibile ascoltare scansionando i QR Code posti sotto i ritratti.

Ma non è tutto: Polimorfica ha catturato anche i suoni di Veronetta, creando l’installazione “Tracce di Quartiere – Veronetta, Paesaggi Sonori,” attiva venerdì 14 giugno dalle 18:00 e sabato 15 giugno dalle 9:30 nella Corte Ovest di Santa Marta all’interno del Festival Veronetta Contemporanea. Questa esperienza immersiva permetterà ai visitatori di esplorare i suoni del quartiere tramite un dispositivo digitale che, attraverso una mappa interattiva, guiderà l’ascoltatore tra i suoni caratteristici di Veronetta e le narrazioni urbane che li accompagnano.

Un focus speciale sarà dedicato al Festival Veronetta Contemporanea, con una traccia sonora dei momenti salienti delle varie serate, rendendo il festival stesso un luogo vivo di suoni e parole del quartiere.

La mostra e l’installazione sono entrambe a ingresso libero, offrendo un’opportunità imperdibile per vivere Veronetta attraverso le storie dei suoi protagonisti.

«Tracce di Quartiere è prima di tutto un progetto di relazione, basato sull’ascolto e la comprensione, due componenti fondamentali dell’incontro – spiega Giovanni Corsini, Presidente di Polimorfica. – Il progetto nasce proprio da un’esigenza riscontrata nel corso dei presidi all’Edicola sociale, ossia il bisogno di incontrarsi e di raccontarsi di ritrovare quella dimensione di vicinato che è sempre stata una buona abitudine sociale a forte impatto positivo, e che noi abbiamo ereditato. Da questa prendono le mosse diverse possibili modalità di valorizzazione: la forma scritta, la forma orale ma anche quella artistica. Comunque tutte accomunate da un realismo narrativo in cui protagonista rimane sempre la persona che abita un luogo. Abbiamo scelto il podcast quale mezzo di comunicazione contemporaneo e veritiero, proprio perché mette in gioco la voce stessa. Come davanti ad un caffè, seduti ad un tavolo abbiamo lasciato che il microfono registrasse per noi i detti ma anche i non detti di un dialogo, semplicemente guidando l’interlocutore nel racconto delle sue esperienze».

«Siamo lieti di promuovere – dichiara il consigliere e Presidente della Commissione V Sociale, Salute, Terzo settore, Famiglia e Tempo libero della Circoscrizione 1^ Centro Storico – questa iniziativa che si prefigge di mettere in condivisione l’esperienze personali e del proprio vissuto del quartiere Veronetta formando idealmente un patrimonio sociale di memorie , di storie e di racconti . Ringrazio pertanto l’associazione per questo bellissimo progetto ed invito le persone a partecipare ed ascoltare quello che il quartiere».