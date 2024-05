Visita del Papa a Verona. Il piano della mobilita’ e le informazioni utili

Definito il Piano del traffico per la visita a Verona di Papa Francesco nella giornata di sabato 18 maggio, messo a punto dal Comune con la Polizia locale insieme a Prefettura e Questura.

Quattro i momenti a cui il pontefice parteciperà nel corso della giornata, al mattino a San Zeno in piazza e in basilica; in Arena per l’incontro ‘Arena di pace’; alla casa circondariale a Montorio per il pranzo con i detenuti; nel pomeriggio allo Stadio Bentegodi per la messa con i fedeli.

I quattro momenti mobiliteranno circa 50 mila persone, ma sono 100 mila quelle attese in città per vedere e salutare il Santo Padre durante uno dei suoi passaggi. Nonostante ciò, la città resterà vivibile e fruibile come tutti gli altri giorni, ciò grazie all’ingente sforzo messo in campo da tutte le realtà coinvolte. In campo, oltre a tutti gli agenti della Polizia locale, che avrà rinforzi dalle città di Padova, Vicenza, Trento e Bergamo, e delle Forze dell’Ordine, ben 700 volontari della Protezione Civile saranno presenti in particolare nei parcheggi scambiatori per dare supporto ai visitatori in arrivo.

Per rispondere a tutte le richieste di informazioni da parte di cittadini e cittadine veronesi, dei visitatori in arrivo da tutta Italia e degli operatori che a vario titolo parteciperanno alla giornata del 18 maggio, il Comune ha predisposto un Vademecum ad hoc, dove si possono reperire le indicazioni sulla viabilità, sui parcheggi, sui bus navetta, sul ritiro dei pass e sui numeri utili da chiamare in caso di bisogno.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito del Comune e saranno veicolate attraverso i canali istituzionali.

“Sono settimane che le varie Direzioni del Comune, in collaborazione con Diocesi, Prefettura e Questura, stanno lavorando per accogliere questa visita storica, mettendo a sistema tutte le risorse della città –afferma l’assessora alla Sicurezza-. L’impostazione scelta è improntata a far convivere questo evento con la vita ordinaria dei veronesi, ecco perché le scuole non verranno chiuse e perché le misure viabilistiche previste saranno nell’ottica di una città fruibile e accogliente. Sulla nostra città il 18 maggio avremo l’attenzione del mondo, un evento che è motivo di grande orgoglio ma che ci rende consapevoli dell’impegno che ciò comporta”.

“Cresce l’attesa e con essa vengono definite tutte le misure messe a punto perché sia una giornata indimenticabile – ha detto il comandante della Polizia locale Luigi Altamura -. L’appello ai cittadini è di informarsi sui canali istituzionali degli orari di apertura e chiusura dei luoghi che ospiteranno Papa Francesco, così come dei parcheggi a disposizione allo Stadio e in Fiera da cui sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito. Sono attesi anche moltissimi turisti, tutti avranno la possibilità di vedere il passaggio del pontefice durante i suoi spostamenti nel tragitto transennato che dall’arrivo allo Stadio lo porterà in piazza San Zeno da via San Marco e poi in piazza Bra da Corso Castelvecchio e via Roma. Sarà una manifestazione di grandissima solidarietà, la città ha la possibilità di dimostrare il suo valore”.

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI

Zona San Zeno

-Divieto di sosta in Piazza San Zeno dalle ore 14:00 del 17 maggio 2024 alle ore 18:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di sosta in varie strade circostanti dalle ore 14:00 del 17 maggio 2024 alle ore 11:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di sosta esteso in alcune strade dalle ore 18:00 del 17 maggio 2024 alle ore 11:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di sosta in Piazza Corrubbio dalle 0:00 alle 11:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di sosta in un’area di parcheggio specifica dalle ore 18:00 del 17 maggio 2024 alle ore 11:00 del 18 maggio 2024

-Senso unico di circolazione in Via Lega Veronese dalle ore 06:00 alle ore 11:00 del 18 maggio 2024 solo per i mezzi autorizzatati.

-Divieto di transito in Via Lega Veronese dalle ore 06:00 alle ore 11:00 del 18 maggio 2024

Zona Piazza Bra

-Divieto di sosta in Via Roma dalle 0:00 alle 15:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di sosta in varie strade circostanti dalle ore 18:00 del 17 maggio 2024 alle ore 15:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di transito in alcune strade dalle ore 20:00 del 17 maggio 2024 alle ore 15:00 del 18 maggio 2024

-Sospensione del servizio di Bike Sharing e noleggio monopattini dalle 0:00 alle 15:00 del 18 maggio 2024.

-Sospensione del servizio del trenino turistico e del bus turistico City Sightseeing dalle 0:00 alle 15:00 del 18 maggio 2024

-Sospensione delle aree taxi di Via Roma e Piazza Brà dalle 0:00 alle 15:00 del 18 maggio 2024

-Istituzione di un nuovo posteggio taxi in Stradone Maffei dalle 0:00 alle 15:00 del 18 maggio 2024

Zona Stadio

-Divieto di sosta in varie strade circostanti lo stadio dalle ore 18:00 del 17 maggio 2024 alle ore 18:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di transito in alcune strade dalle 0:00 alle 18:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di transito in Via Palladio dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del 18 maggio 2024

-Divieto di sosta nei parcheggi dello stadio dalle ore 07:00 del 16 maggio 2024 alle ore 24:00 del 18 maggio 2024

-Posizionamento di barriere in cemento in alcune strade dalle ore 20:00 del 17 maggio 2024 alle ore 15:00 del 18 maggio 2024

-Corsia preferenziale in Viale del Lavoro/Viale Piave dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

VADEMECUM CON TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

PERCORSI NAVETTE NELLA GIORNATA DI SABATO 18 MAGGIO 2024

Linea C: da pargheggio Stadio “Park C” a Piazza S. Zeno via Vittime Civili di Guerra.

Prima corsa ore 6.00 da Stadio, Park C direzione S. Zeno.

Ultima corsa ore 8.15 da Stadio, Park C direzione S. Zeno.

Direzione Piazza S. Zeno: via dello Sport – Piazzale Olimpia – via Sogare – via Don Sturzo – via S. Marco – via Colonnello Galliano – via Vittime Civili di Guerra (Fermata linee 32-33).

Prima corsa ore 10.30 da S. Zeno, via Vittime Civili di Guerra direzione Stadio, Park.

Ultima corsa ore 12.00 da S. Zeno, via Vittime Civili di Guerra direzione Stadio, Park.

Direzione Stadio “Park C”: via Vittime Civili di Guerra (Fermata linee 32-33) – Circonvallazione Maroncelli – Porta Palio – via Piccoli – via albere – via Andrea Palladio – Piazzale Olimpia – via Sogare – Stadio Park C

Linea E: da pargheggi Fiera “Park P7 e P3” a Stadio Piazzale Olimpia.

Prima corsa ore 9.00 da parcheggi Fiera “P7 e P3” a Stadio P. Olimpia.

Ultima corsa ore 14.00 da parcheggi Fiera “P7 e P3” a Stadio via Palladio.

Direzione Stadio Piazzale Olimpia/via Palladio: Viale Dell’Industria – Viale del Lavoro – Viale del Piave – Stazione Porta Nuova – via Palladio – Piazzale Olimpia (Stadio).

Prima corsa ore 16.15 da Stadio via Palladio a parcheggi Fiera P3 e P7 fino a termine

Afflusso.

Direzione Fiera – Park P3 e P7: Stadio via A. Palladio – Stazione Porta Nuova – Viale del Piave – viale del Lavoro – viale Dell’Industria Park P7

Linea F: da pargheggi Fiera “Park P7 e P3” a Arena “Corso Porta Nuova” (Giardini Pradaval).

Prima corsa ore 6.00 da parcheggi Fiera “P7 e P3” a Arena, Corso Porta Nuova.

Ultima corsa ore 9.00 da parcheggi Fiera “P7 e P3” a Arena, Corso Porta Nuova.

Direzione Arena – Corso P. Nuova (Giardini Pradaval): Viale Dell’Industria – Viale Del Lavoro – Viale del Piave (Si chiede la corsia preferenziale da viale del lavoro entrata fiera fino viale del Piave) – Stazione Porta Nuova – Via Città di Nimes – via Giberti – Via della Valverde – Corso Porta Nuova (Fermata giardini Pradaval).

Prima corsa ore 11.30 da Arena, Corso Porta Nuova a parcheggi Fiera P3 e P7.

Ultima corsa ore 14.00 da Arena, Corso Porta Nuova a parcheggi Fiera P3 e P7.

Direzione Fiera – Park P3 e P7: Corso Porta Nuova – viale del Piave – viale del Lavoro – Viale dell’Industria.

PARCHEGGIO DISABILI

Per usufruire dei parcheggi predisposti ai disabili, sarà necessario presentare al personale

autorizzato situato nei presidi delle strade adiacenti allo Stadio, il rispettivo CUDE e il

proprio biglietto di accesso alla Santa Messa.