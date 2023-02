Direttore della Polizia Ferroviaria in visita al compartimento “per Verona e il Trentino Alto Adige”

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria a Verona ha avuto l’onore ed il piacere di ricevere in settimana la visita del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Dott.ssa Olimpia Del Maffeo Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

L’alto Dirigente ha voluto incontrare i Questori delle province di Verona, Vicenza e Bolzano di competenza del Compartimento, che ha sede in viale Piave a Verona, oltre a visitare gli uffici della “Specialità” dislocati in Trentino Alto Adige e nel Veneto occidentale incontrando il personale.

Nell’occasione della sua presenza il Direttore ha voluto incontrare anche gli allievi del corso di specializzazione nei servizi di Polizia Ferroviaria, attualmente in atto presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, impegnati ad acquisire le specifiche conoscenze in materia di prevenzione e controllo del territorio per chi si trova ad operare esclusivamente nell’ambito della rete ferroviaria nazionale dove la conoscenza specifica dell’esercizio ferroviario diventa un valore aggiunto per garantire la sicurezza.

I corsi, di alto profilo tecnico, vengono svolti per la maggior parte da docenti interni di qualificata esperienza, conoscenza e professionalità che appartengono anche a questo Compartimento Polfer di Verona utilizzando, grazie alla disponibilità e collaborazione da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, parte dello scalo ferroviario veronese per l’attività pratica dai servizi di vigilanza a bordo treno al controllo delle merci pericolose.

La Dottoressa Del Maffeo vanta una lunga esperienza nella Polizia Ferroviaria iniziata nel 2008 proprio in questo Compartimento dove ha ricoperto anche l’incarico di Dirigente.