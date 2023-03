La scuola nella scuola: gli alunni dell’istituto scolastico Fratelli Sommariva di Cerea in visita alla Scuola di Polizia di Peschiera del Garda

Ieri mattina gli alunni delle classi 3^B e 3^C dell’I.C. Fratelli Sommariva di Cerea sono stati ospitati dalla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, vivendo per alcune ore le stesse esperienze dei giovani poliziotti.

Le ragazze e i ragazzi di Cerea, accompagnati dalle loro Professoresse Marilena Lanza, Caterina Bovolon e Nicolina Garzon, hanno incontrato gli istruttori di difesa personale, di tecniche operative, di tiro e di guida; hanno ascoltato con attenzione i loro consigli, i loro insegnamenti e le loro spiegazioni sul rispetto delle regole in generale e in particolare di quelle del codice della strada.

Gli studenti sono stati accolti nell’aula magna “Fratelli Turazza” e hanno visitato la palestra della scuola, il poligono e tutti gli altri spazi dell’istituto dove vengono formati gli Allievi Agenti.

Giunti sul piazzale dove si svolgono le cerimonie e dove viene effettuato tutte le mattine l’alzabandiera, hanno avuto modo di ammirare una “Pantera” delle Volanti e una macchina della Polizia Stradale; si sono fatti scattare molte foto a bordo e hanno visto e provato tutti i dispositivi in dotazione: sirene, lampeggianti, luci e apparati radio.

“Oggi avete avuto la possibilità di conoscere meglio la Polizia di Stato e le donne e gli uomini che ne fanno parte; da oggi sono ancora più sicuro che quanto vedrete, allo stadio, in piazza o in qualunque altro posto, una donna o un uomo in divisa, saprete capire che davanti non avrete qualcuno da temere, ma da rispettare; saprete che davanti avrete qualcuno che vi potrà aiutare e prestare soccorso e non qualcuno da disprezzare. La mattinata nella nostra scuola è stata importante per voi, ma anche per noi; voi ci state ringraziando, ma anche noi vi ringraziamo, perché i vostri sorrisi, i vostri sguardi, le vostre domande e le vostre parole ci danno la certezza che sarete dei cittadini per bene e dei paladini della legalità.”

Con queste parole il direttore Trevisi li ha salutati, poco prima che consumassero il loro cestino, seduti sul prato, guardando un meraviglioso panorama del lago e sotto il nostro tricolore.