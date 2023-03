Mercoledì 8 marzo 2023 Giornata Internazionale della Donna  – Visita ospiti Casa della Protezione della Giovane di Verona presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda ha invitato, insieme ai loro bambini, alcune mamme ospiti della Casa di Protezione della Giovane di Verona.

Il gruppo dalla casa protetta, con un pullman della Polizia di Stato, raggiungerà la Scuola, dove verrà accolto in aula magna, all’interno della quale, dopo aver spiegato loro le attività della formazione rivolta ai giovani Poliziotti, verranno donati mazzi di mimose alle donne e regali ai bambini; subito dopo verrà offerto loro il pranzo all’interno della mensa.

Nel presentare l’iniziativa il direttore Trevisi ha detto: “L’8 marzo non è la festa della donna, ma è la Giornata della donna e in questo giorno così particolare e importante è giusto mostrare a queste donne, che più di chiunque altro sanno cosa sia la violenza, che la Polizia di Stato c’è sempre: quando si tratta di ricevere denunce e intervenire, quando si tratta di fornire loro informazioni sull’accoglienza, grazie a realtà meravigliose come appunto la Casa di Protezione della Giovane, quando si tratta di educare, informare e prevenire, andando nelle scuole e anche quando si tratta semplicemente di offrire sorrisi e una giornata diversa dal solito, in una fase in cui sono finalmente lontane dalla violenza, ma ancora alla ricerca di una vera e piena serenità.”