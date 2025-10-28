Close Menu
    Polizia di Verona – Esibiva i genitali nei pressi di una scuola dell’infanzia: 72enne veronese arrestato dalla Polizia di Stato

    Polizia di Stato 2 Mins Read

    È finito in manette, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, il settantaduenne veronese che, ieri pomeriggio, ha mostrato i propri genitali davanti ad una scuola dell’infanzia della città scaligera.

    L’intervento delle Volanti è scattato a seguito della segnalazione, giunta alla Centrale Operativa della Questura intorno alle ore 16.00 circa, da parte di una madre preoccupata per la presenza di un uomo, compiutamente descritto, che esibiva e toccava i propri genitali davanti alla scuola dell’infanzia sita in via Brigata Aosta.

    I poliziotti così, grazie alla richiedente che, nel frattempo, è rimasta in costante contatto telefonico con la Sala Operativa e, senza mai perdere di vista l’uomo, ha riferito che quest’ultimo stava salendo a bordo di un autobus direzione Montorio, si sono precipitati in via San Marco intercettando immediatamente il mezzo. Saliti a bordo, gli operatori delle Volanti sono riusciti a individuare e fermare tempestivamente il settantaduenne, corrispondente in maniera inequivocabile alla descrizione fornita.

    Secondo quanto appurato, l’uomo, fermo in prossimità della predetta scuola dell’infanzia, si sarebbe abbassato i pantaloni e toccato i genitali, il tutto durante l’uscita dei bambini da scuola.

    Condotto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa e terminate le formalità di rito, gli agenti delle Volanti, informato il Pubblico Ministero di turno, hanno proceduto all’arresto del settantaduenne veronese per atti osceni in luogo pubblico.

     Questa mattina, l’uomo è comparso davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, presso la Stazione dei Carabinieri San Massimo.

    Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

