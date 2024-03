Polizia di Verona – Giornata Internazionale della donna – l’8 marzo gli Allievi del 225° Corso A.A. di Peschiera del Garda in visita alla Casa della Protezione della Giovane di Verona

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, nella mattinata del prossimo 8 marzo, una rappresentanza di Allieve e Allievi del 225° Corso, accompagnati da personale della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, andranno alla Casa Protezione della Giovane di Verona e incontreranno le ospiti, alle quali porteranno mimose e sorrisi “blu” e i loro bambini, ai quali porteranno libri e giochi.

La Casa di Protezione della Giovane è una preziosa e importante realtà veronese nata per rispondere alle problematiche sociali legate all’emergenza abitativa femminile per le donne in difficoltà, lontane o allontanate dal proprio nucleo familiare o che ne sono prive.

La struttura in questo periodo ospita circa una trentina di ragazze e di donne con i loro bambini, tutti accolti dalle operatrici e dalle volontarie della Casa, che ogni giorno si occupano non solo della loro ospitalità, ma anche dell’assistenza legale, di quella piscologica e dell’inserimento nel mondo del lavoro e nel mondo della scuola per i minori.

“Un’altra iniziativa – ha detto il direttore della Scuola Trevisi – che si colloca nell’ambito dell’importante e prezioso percorso valoriale, durante il quale trasmettiamo ai nostri giovani ragazzi i nostri valori e grazie al quale gli insegniamo ad essere Poliziotti. Un incontro in una giornata importante, che non è la festa della donna, ma è la Giornata della Donna, al fine di sensibilizzarli sempre di più sul tema della violenza di genere.”