Polizia di Verona – Intitolazione di un’aula didattica della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda al Sovrintendete Capo Emanuele PETRI, Medaglia d’Oro al Valor Civile

Si è svolta questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, la cerimonia di intitolazione dell’Aula Didattica alla Memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele PETRI, Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Emanuele PETRI vent’anni fa, il 2 marzo 2003, fu ucciso dal terrorista Mario Galesi mentre effettuava servizio di vigilanza su un treno. Galesi morì subito dopo colpito dagli altri due colleghi di Emanuele Bruno Fortunato e Giovanni Di Fronzo, che riuscirono subito dopo ad arrestare l’altra terrorista Nadia Desdemona Lioce. Dalla morte di Emanuele Petri e dall’arresto della Lioce partì la complessa attività investigativa, che portò al collegamento dei due terroristi con la sigla “Nuove BR” e, di conseguenza, anche con gli omicidi del giurista Massimo D’Antona e del professor Marco Biagi.

Alla cerimonia, davanti ai 201 Allievi Agenti del 223^ Corso, erano presenti autorità civili e militari, familiari delle vittime e la signora Alma e il signor Leopoldo, rispettivamente moglie e fratello di Emanuele.

“Il percorso della memoria della nostra Scuola – ha detto il Direttore Trevisi – continua ad andare avanti e questa giornata resterà un ricordo indelebile per tutti i nostri giovani Poliziotti. Non si celebrerà solo la memoria, ma anche l’amore, un amore così forte da andare oltre la morte. La data del 10 ottobre, infatti, è stata scelta dalla signora Alma, perché in questo giorno lei ed Emanuele avrebbero festeggiato il loro anniversario di matrimonio. La nostra speranza è che il nostro abbraccio possa, anche se solo in piccola parte, colmare quel grande vuoto d’amore, che da vent’anni riempie la sua vita.”