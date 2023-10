Polizia di Verona – La Polizia di Stato trae in arresto un cittadino albanese per traffico di sostanza stupefacente

Nella tarda mattinata di mercoledì, all’altezza del km.255 ovest dell’autostrada A/4, nei pressi del Comune di Peschiera del Garda, una pattuglia della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud procedeva al controllo di un’ autovettura Mercedes GLK intestata e condotta da un cittadino albanese, residente in provincia di Verona, il quale in occasione del controllo insospettiva gli agenti per il suo nervosismo ingiustificato. I componenti dell’equipaggio, considerate le circostanze, perquisivano il soggetto e l’autovettura su cui viaggiava. Nel baule posteriore dell’auto, sotto il pannello che copre la ruota di scorta, i poliziotti hanno scovato una busta di plastica con all’interno 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di kg 3 e la somma di 57mila euro in contanti. Gli agenti procedevano al sequestro della sostanza stupefacente, della somma di denaro, di due smartphone in uso al conducente e dell’autovettura Mercedes GLK. Il cittadino albanese veniva dunque tratto in arresto per traffico di sostanza stupefacente e tradotto presso la Casa Circondariale di Verona/Montorio.