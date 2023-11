Polizia di Verona – Polizia di Stato a cavallo: una tradizione antica che anche quest’anno si racconta a Fieracavalli

È stata inaugurata oggi la 125^ edizione di Fieracavalli, rassegna di riferimento nel panorama equestre internazionale che si rinnova annualmente, richiamando a Verona migliaia di visitatori e appassionati del settore. Nel corso della rassegna, che si concluderà il 12 novembre presso VeronaFiere, numerose sono le iniziative che vedranno coinvolta la Polizia di Stato, ospite, anche quest’anno, con la Fanfara a Cavallo e due pattuglie ippomontate provenienti dalle squadre a cavallo delle Questure di Roma e Milano.

La Polizia a Cavallo vanta una lunga tradizione: la sua storia si snoda attraverso le più importanti vicende del nostro Paese. Le origini del Reparto risalgono, infatti, al 1860, periodo nel quale il nuovo Corpo si distingueva, in particolare, nella repressione del banditismo. La Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato nasce, invece, per dare enfasi alle trombe e ai tamburi, secondo una consolidata tradizione alla quale si devono le prime marce militari. Erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria, propone un’immagine altamente suggestiva per la particolare fusione tra la musica e l’equitazione, una tra le più antiche e nobili discipline sportive.

Quest’anno, la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato si esibirà tutti i giorni durante il prestigioso Gala D’Oro, sia in apertura dello spettacolo che nel corso delle gare. Le quattro serate, in questa edizione, saranno dedicate alla sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne; verranno, dunque, presentate – anche attraverso testimonial d’eccezione – una serie di iniziative tematiche, volte a coinvolgere il pubblico su una materia di così rilevante valore sociale. In tale contesto, proprio nel corso di questa prima serata, la Polizia di Stato darà voce ad un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutte le donne vittime di violenza per spingerle ad uscire dalla condizione di paura e silenzio in cui spesso versano. Sarà l’Agente Francesca Ciriesi, atleta di equitazione delle Fiamme Oro, a leggere il messaggio solidale di fronte al pubblico presente.

Per conferire maggior prestigio alla partecipazione della Polizia di Stato alla manifestazione, la Questura di Verona ha allestito, all’interno del padiglione 4, uno stand istituzionale dove sono state collocate selle, finimenti e uniformi storiche del reparto a cavallo, oltreché le unità cinofile. Ai servizi di rappresentanza all’interno del quartiere fieristico si aggiungeranno quelli che le pattuglie ippomontate che, sabato 11 novembre, sfileranno in alcune delle più importanti piazze cittadine, incontrando la cittadinanza.