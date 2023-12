Polizia di Verona. Presenze record a Verona: piano di sicurezza straordinario

Si concludono oggi tre giorni di super lavoro per le forze dell’ordine, con migliaia di visitatori e turisti che hanno trascorso il ponte dell’Immacolata nei luoghi di arte e attrazione della città scaligera.

Ad impegnare le Forze dell’Ordine, anche l’incontro di calcio Hellas Verona – Lazio, con lo stadio Bentegodi gremito anche per la festa dei suoi 60 anni.

Il sistema messo in campo con ordinanza di servizio del Questore, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha tenuto lo straordinario impatto con un impegno di sistema che ha visto in campo centinaia di uomini e donne della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito, oltre a decine di operatori ausiliari nell’ ambito del piano di sicurezza per i mercatini di Natale messo in opera dagli organizzatori.

Particolare attenzione anti terrorismo e’ stata rivolta agli obiettivi più sensibili nel centro città, ma anche presso l’aeroporto e la stazione ferroviaria.

48 volanti della Polizia di Stato hanno garantito l’attività di controllo del territorio effettuando oltre 80 interventi su richiesta dei cittadini ed identificando oltre 200 persone d’iniziativa.

Due gli arresti per reati minori – rapina impropria e furto aggravato – e tre le denunce per reati vari di basso impatto.

Il piano complessivo di sicurezza ha visto in campo anche pattuglie della Polizia Stradale per il controllo sulle autostrade e della Polizia Ferroviaria che, insieme ai militari dell’ operazione “Strade sicure”, hanno vigilato sulla stazione di Porta Nuova e Piazzale XXV aprile.

Un piano articolato e complesso che ha garantito la sicurezza di centinaia di migliaia di persone in tutto il territorio cittadino grazie ad un approccio condiviso tra istituzioni, operatori e amministrazione della città.