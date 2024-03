Polizia di Verona – Tenta di rubare vari indumenti per quasi 250 euro: 28enne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato

È finito in manette ieri sera, con l’accusa di tentato furto aggravato, il 28enne marocchino che si era introdotto, intorno alle 18.30, nel negozio “OVS” di via Roma con l’intento di portare via senza pagare alcuni indumenti.

La sua condotta sospetta, però, non è sfuggita all’occhio attento del direttore dell’esercizio commerciale e dell’assistente alla clientela, che hanno sin da subito osservato le mosse del giovane all’interno del negozio e lo hanno seguito sino all’uscita, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno raccolto tutte le informazioni utili a ricostruire la dinamica dei fatti: l’uomo, una volta entrato nel negozio, aveva prelevato uno zaino e, dopo aver danneggiato e rimosso i dispositivi anti-taccheggio, vi aveva nascosto dentro una giacca ed un paio di pantaloni – di un valore pari a circa 250 euro. Subito dopo, si era diretto verso l’uscita dall’esercizio commerciale cercando di sfuggire ai controlli di sicurezza.

Ultimati gli accertamenti sul posto, i poliziotti lo hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato del giovane cittadino marocchino.

L’uomo, peraltro pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, oltre che irregolare ed inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, è stato accompagnato in Questura per gli atti di rito ed in attesa del rito direttissimo. Questa mattina, all’esito di quest’ultimo, il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Verona.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.