Proseguono i servizi interforze di contrasto ai traffici illeciti coordinati dalla Questura di Verona: sequestrati 360 grammi di hashish, ventenne finisce in manette

Quando i poliziotti delle Volanti – nel corso di un servizio straordinario interforze di controllo del territorio disposto dal Questore di Verona – lo hanno fermato per un controllo documentale in Piazza Pradaval, l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha immediatamente segnalato la presenza di sostanza stupefacente in una tasca dei pantaloni che indossava.

Alla domanda degli operatori volta a chiarire se fosse in possesso di droga, il giovane ha consegnato spontaneamente 18 grammi di hashish.

La quantità di stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione personale ha indotto gli operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a condurre ulteriori accertamenti anche nella camera d’albergo in cui il ventenne ha dichiarato di alloggiare, all’esito dei quali sono stati rinvenuti all’interno di uno zaino altri 4 involucri della medesima sostanza per un peso complessivo di 350 grammi ed un coltello dalla lama di 8 cm presumibilmente utilizzato per tagliare la droga.

All’esito degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: la droga – circa 360 grammi di hashish – ed il coltello sono stati sottoposti a sequestro.

Ieri mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e alla multa di seimila euro.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.