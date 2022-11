Servizi di prevenzione della Polizia di Stato: decine di persone identificate e cinque giovani denunciati in poche ore in Piazzale XXV aprile

Proseguono serrati i servizi di prevenzione e controllo del territorio orientati al contrasto dei fenomeni criminali in città.

L’attività di monitoraggio volta a prevenire e a reprimere la commissione di reati si è concentrata nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e ha visto impegnati gli agenti delle Volanti della Questura di Verona e personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige.

L’intensificazione dei controlli ha consentito di identificare nel weekend appena trascorso circa 80 giovani e ha condotto, nella sola giornata di ieri, al deferimento in stato di libertà di altri cinque uomini di origine marocchina.

Nello specifico, due ragazzi sono stati denunciati ieri pomeriggio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre altri due giovani sono stati denunciati ieri sera per rissa; il quinto uomo è stato, infine, deferito in stato di libertà per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

L’identificazione e le denunce di giovani effettuati nei giorni scorsi sono il frutto della presenza costante delle pattuglie della Polizia di Stato sul territorio.

L’attività di prevenzione e di controllo, alla quale il Questore della Provincia di Verona conferisce sempre maggior impulso, proseguirà in maniera serrata anche durante le prossime settimane.