Polizia Locale: controlli a tappeto in zona stazione: un arresto e sequestro di droga

Continua incessante l’azione della Polizia Locale in zona piazzale XXV Aprile, viale Piave e via Fedrigoni per debellare il micro-spaccio di sostante stupefacenti da parte di soggetti stranieri verso gli studenti e acquirenti provenienti anche da fuori città. Tra lunedì e martedì sono state controllate 77 persone, sequestrati grazie alle unità cinofile oltre 30 gr di hashish, mentre nel pomeriggio di ieri un uomo è stato arrestato, per detenzione ai fini di spaccio e di violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un cittadino marocchino, 22enne, che è stato individuato nella zona del Porto San Pancrazio dopo aver venduto 5 gr di cocaina ad un connazionale. Allontanatosi dall’area, grazie anche alla pattuglia dei militari presenti in stazione lo spacciatore, già noto per pregressi episodi, veniva bloccato in stazione e durante l’accompagnamento al comando procurava 7 gg di lesioni ad uno degli agenti. Il giudice durante l’udienza per direttissima ha convalidato l’arresto, imponendo l’obbligo di firma 2 volte a settimana presso il Comando, in attesa delle prossime udienze concedendo termini a difesa.