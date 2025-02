Tre incidenti nella notte, due con fuga e una fuoriuscita di autocarro con blocco sulla 434

E’ stata una notte particolarmente impegnativa quella appena trascorsa per le pattuglie della Polizia Locale per tre incidenti, di cui due con fuga e un autocarro distrutto con fuoriuscita autonoma sulla 434. A mezzanotte una chiamata in centrale ha segnalato in strada Rodigina un incidente tra una Ford Focus e un’altra Ford che fuggiva dopo lo scontro in direzione Verona lasciando sul posto pezzi di specchietto e dell’auto. Le immediate ricerche del veicolo da parte degli agenti hanno portato ad individuare in via Legnago il veicolo, una Ford Focus, con a bordo il conducente, 60enne, in condizioni alterate, risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di oltre 1,50 gr/l. è E’ subito scattata la denuncia penale e il sequestro del mezzo, che verrà confiscato.

Poco prima delle tre, nuova fuoriuscita autonoma all’inizio della strada statale 434 nel curvone, con un autocarro coinvolto. Due i feriti lievi e chiusura della strada per alcune ore per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gravi i danni alla cabina che risulta completamente distrutta, mentre il conducente è risultato negativo ai controlli etilometrici. Gli specialisti della Squadra Controllo Autotrasporto sono già al lavoro per verificare i tempi di guida dell’autista per l’attività svolta nei 56 giorni precedenti il sinistro, invece di quella relativa a solo 28 giorni, vigente fino allo scorso dicembre. Verrà analizzato il cronotachigrafo digitale installato a bordo del mezzo.

Infine, ennesimo caso di pirateria stradale poco dopo le cinque di questa mattina con un ciclista investito e lasciato agonizzante lungo la strada Bresciana e ricoverato in gravissime condizioni al Polo Confortini. In questo caso gli specialisti del Nucleo Infortunistica sono già alla caccia del veicolo, di colore scuro probabilmente, il cui conducente rischia anche l’arresto se individuato nelle prossime ore. L’invito dal Comando di via del Pontiere è quello di presentarsi immediatamente, considerate le telecamere esistenti lungo la strada di accesso alla città.