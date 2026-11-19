Di Claudia Viani

L’incontro pubblico “Dialogo sulle false accuse. Il Codice Rosso: strumento utile, talvolta abusato. Il caso degli uomini vittime del pregiudizio” si è svolto mercoledì 18 novembre 2026 presso la Sala Civica della 5ª Circoscrizione, a fianco dell’ospedale di Borgo Roma. L’iniziativa è stata promossa da A.N.I.O.C. APS (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche – delegazione di Verona) nell’ambito del progetto “Mezz’ora con un amico”. Ad aprire l’appuntamento è stato il presidente di A.N.I.O.C., il Cavalier Adelino Fasoli, che ha ripercorso le attività dell’associazione sul territorio: dai percorsi nelle scuole contro il bullismo – nati attraverso il gruppo “Io non ti lascio solo” – e i viaggi della memoria a Palermo, fino ai nuovi progetti in programma per il 2027, come la prima ambulanza per animali della provincia e la squadra di motosoccorritori, oltre allo sportello “Mezz’ora con un amico”. Sull’attività di questo sportello è intervenuta la psicopedagogista Ennia Daniela Dall’Ora, coordinatrice del progetto avviato a marzo 2026 dopo la presentazione al Prefetto. Dall’Ora ha sottolineato come molti uomini tendano a non denunciare gli episodi di violenza subita per vergogna o timore di perdere il rapporto con i figli, spiegando che il servizio – nato per l’ascolto in presenza nel Veronese – ha ricevuto richieste da tutta Italia, estendendosi anche al supporto telefonico e via mail. Nel corso della serata è stato proiettato il docufilm “Le ferite nascoste”, diretto da Alessandro Zonin e presentato in sala dal produttore Michele Calì, che ne ha illustrato la realizzazione come “rovescio della medaglia” rispetto a un precedente cortometraggio dedicato alla violenza sulle donne. Il confronto, moderato dall’avvocato civilista Alberto Lorusso, ha messo a fuoco i risvolti legali e processuali del tema. Lorusso ha richiamato il principio della presunzione di innocenza e ha illustrato le criticità legate alle denunce strumentali nei contesti di separazione, con le conseguenze sul rapporto tra genitori e figli e sull’alienazione familiare. “Noi dobbiamo avere un approccio umanista, né maschilista né femminista, occorre prendere decisioni equilibrate”, ha affermato l’avvocato. Sul piano penalistico è intervenuto l’avvocato Nicola Matteo Sartore, soffermandosi sui reati procedibili d’ufficio, sull’obbligo di segnalazione previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, sul valore dei referti di pronto soccorso e delle audizioni protette, nonché sull’inasprimento delle pene introdotto dalle normative più recenti. Sartore ha sostenuto che in Italia l’80% delle cause riguardanti l’affidamento dei figli, il mantenimento e il diritto di abitazione è accompagnato da una querela per reati da “Codice Rosso”, presentata solitamente dalla donna. “Io non dico che la violenza sulle donne non esista”, ha precisato il penalista. “Dico che si è arrivati a una forma di maxi-tutela sbilanciata, in cui i procedimenti vengono spesso strumentalizzati come mezzi di ricatto e vendetta per ottenere altre finalità…”. A concludere gli interventi è stata Alessia Zuppicchiatti, imprenditrice, scrittrice, ghost writer e vicepresidente dell’Associazione Italiana Criminologi Forensi. Autrice del libro “Io ti odio. Storie di uomini odiati dalle donne”, ha raccontato di aver ricevuto centinaia di richieste d’aiuto, orientando chi si è rivolto a lei verso il supporto legale. Zuppicchiatti ha criticato le letture che riducono la violenza a un solo genere o finiscono per dipingere gli uomini in blocco come violenti, rivendicando la presenza di padri e uomini non violenti, sollevando dubbi sulla lettura di alcuni dati statistici e richiamando l’esperienza dei confronti televisivi in cui ha portato un punto di vista controcorrente. Nel suo intervento ha inoltre richiamato il fenomeno della misandria e quello che ha definito “il fenomeno del femminismo disatteso: noi donne siamo diventate arroganti, noi dobbiamo difendere la maternità e i ruoli!”.