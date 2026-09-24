La XVI cerimonia di conferimento del Premio America, promosso dalla Fondazione Italia USA, si terrà a Roma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 17, presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, Palazzo Montecitorio.

I premiati per l’edizione 2026 sono Matteo Bassetti, scienziato, Hoara Borselli, giornalista, Pietrangelo Buttafuoco, presidente Biennale di Venezia, Cristina Chiabotto, conduttrice televisiva, Kristian Ghedina, campione di sci alpino, Giuseppe Lavazza, imprenditore, presidente Lavazza, Giorgio Locatelli, chef, Franco Malerba, astronauta, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Rose Villain, cantautrice. Un premio speciale alla memoria è stato assegnato all’attore Alberto Sordi. La cerimonia sarà diretta dalla giornalista Didi Leoni.

Nella cornice del Premio America la Fondazione Italia USA attribuirà anche tre medaglie della Camera dei Deputati ad altrettanti studenti di università americane: Alexander Thurston Levin, Payton Elizabeth Mccarthy, Brenna Grace Schupbach.

La partecipazione è libera e va confermata via email entro il 6 ottobre 2026 fino a esaurimento posti.