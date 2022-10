La figura della donna al centro della rassegna di Modus

Otto spettacoli da ottobre ad aprile. Deciso sostegno da parte dell’assessorato alla Parità di genere

Donne che raccontano le donne. Succede al Modus, dove il teatro diventa luogo per aprire la mente e stimolare il senso di responsabilità.

Torna la rassegna ‘Tu donna’, otto spettacoli in più repliche per riflettere sul ruolo della donna nella società e sui temi più attuali che la vedono protagonista.

Si parte sabato 7 ottobre al teatro in piazza Orti di Spagna per concludere il 7 aprile.

Tra le novità di questa stagione, una serata dedicata alla danza, l’omaggio alla figura di Maria Callas in occasione del centenario della nascita della cantante e il sostegno alla compagnia di danza ucraina Project Dance Company, che sarà in scena il 3 marzo.

L’iniziativa è realizzata da Modus in collaborazione con l’assessorato alla Parità di genere, l’associazione VE.G.A (Associazione Giuriste Veronesi Associate) e la Consulta delle Associazioni Femminili del Comune.

“Con piacere raccolgo il testimone dell’assessore Briani che mi ha preceduta e con entusiasmo porto avanti questo progetto – ha detto la vicesindaca e assessora alla Parità di genere Barbara Bissoli-. L’amore per le donne è amore per la vita, confermo quindi in modo deciso la vicinanza dell’Amministrazione alle donne, perché questa vuole essere una città per donne, e a tutte le associazioni e organizzazioni che si occupano di donne”.

Alla presentazione in Sala Arazzi sono intervenuti anche il direttore artistico di Modus Andrea Castelletti, la consigliera dell’Ordine degli Avvocati e associata VeGa Elisabetta Baldo ed Elisa Sambugaro, presidente Consulta Associazioni Femminili.

“La Consulta delle Associazioni Femminili quest’anno sostiene lo spettacolo del 24 novembre, rendendolo gratuito alla cittadinanza – ha spiegato la presidente della Consulta Sambugaro -. Fare teatro vuol dire fare cultura, obiettivo che rientra tra le priorità della nostra associazione”.

“Oggi andare a teatro è un atto politico, significa prendersi del tempo per riflettere, ascoltare voci diverse per stimolare il nostro pensiero – ha aggiunto Baldo di VE.GA.-. Come associazione attenta ai temi femminili, non possiamo che sostenere progetti come questo”.

Tutto il calendario è consultabile su modusverona.it. Informazioni 340 5926978, info@modusverona.it