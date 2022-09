International Salieri Circus Award 2022, venerdì 23 settembre la seconda serata

Venerdì 23 settembre alle ore 20:00

in scena la seconda serata del Salieri Circus,

l’unico festival competitivo che unisce la musica classica alle arti circensi, per la direzione artistica di Antonio Giarola e quella musicale del Maestro Diego Basso

Fra gli artisti in gara, nel secondo spettacolo di selezione, tre numeri aerei: in rappresentanza di Usa e Argentina il duo di acrobati alle cinghie Pas de Deux Straps, e un’altra coppia – questa proveniente dall’argentina – Il Duo Resiliencia. I quadri aerei vengono completati dall’italiana Kimberly Zavatta con un numero da solista alle cinghie aeree. Per l’acrobatica a terra arriva dall’Etiopia la troupe di contorsioniste Sheger Contiortion Queens, mentre dalla Mongolia proviene la giovane verticalista Sarangua.

Uno spazio importante dedicato anche alla giocoleria, con l’eccentrico tedesco Martin Mall alle prese col suo violoncello, la giovane antipodista Yasmin Dell’Acqua in rappresentanza dell’Italia, e la “giocoleria di rimbalzo” di Kelly Huesca (Italia).

Completano il programma della serata il ventriloquo italiano Andrea Fratellini e il quartetto di mimi ucraini Dekru, eredi spirituali del grande Marcel Marceau.

Ospite d’onore fuori concorso, e si esibisce in tutti gli spettacoli del Festival, presentato dal Gran Cerimoniere Principe Maurice, l’acrobata svizzera paraplegica Silke Pan.

Al “Padrone di Casa”, il compositore Antonio Salieri, verrà dedicato il quadro di apertura con le sue musiche, curato da Elena Grossule, con i ballerini Elisa Cipriani e Luca Condello dell’Arena di Verona, le giovani promesse della danza di Legnago Sara Azzolini e Giulia Gasparini, e le acrobate della Scuola Airone di Mantova.

Il Salieri Circus, promosso dall’Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi (Ansac), con la produzione esecutiva di Proeventi e il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Legnago, sarà in scena fino a lunedi 26 settembre, con spettacoli pomeridiani anche sabato e domenica (info saliericircus.it).

Sempre venerdi alle ore 12:00, sulla Terrazza Salieri, continueranno i talk show “Dialoghi acrobatici” condotti da Roberto Bianchin, giornalista e scrittore, con la complicità di artisti, ambulanti e girovaghi.

L’incontro di venerdi avrà per titolo Trapeze Songs. Musica d’arte per arti circensi. Con comodo di grande orchestra ritmico sinfonica. Ospite il Direttore d’Orchestra Maestro Diego Basso. Partecipano gli artisti Yasmin dell’Acqua, il Duo Emyo, Sarangua, Dekru, Martin Mall e Pas de Deux Straps.

I talk show possono essere seguiti in diretta su Facebook.

Proseguono intanto le prevendite: