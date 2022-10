A Povegliano arriva “Canestro sospeso”. Sport come supporto ai giovani in difficoltà

Povegliano mette a segno il canestro della solidarietà. L’Amministrazione comunale e l’Associazione sportiva Mini Buster A.s.d. – che ha sede nel Comune – fanno squadra con l’iniziativa del “Canestro Sospeso”, una proposta a favore dei ragazzi e ragazze in difficoltà legata alla stagione sportiva 2022/2023. L’idea è mutuata dalla tradizione del “caffè sospeso” a Napoli, per il quale un cittadino oltre che pagare il proprio caffè, ne paga un altro per qualcuno che non se lo può permettere. Buster Basket allo stesso modo si propone di permettere l’accesso alla pallacanestro ai minori le cui famiglie versino in situazioni di difficoltà e disagio. Lo scopo è integrare giovani atleti ed atlete nella vita associativa, creando una ponte tra famiglie, educatori sociali e società sportiva. “Crediamo fortemente nel valore sociale e aggregante dello sport, al di là dell’aspetto della competizione – commenta Ambra Pezzon, assessora che allo sport è delegata – Questa iniziativa con la società di pallacanestro era una promessa che ci eravamo fatti e che siamo oggi orgogliosi di aver mantenuto”. Lo stanziamento comunale avrà un importo di 2.400 euro che permetterà a Mini Buster di coprire parte delle spese annuali relative a 6 minorenni -segnalati dal Servizio Educativo Territoriale – per tesseramento, divisa e attrezzatura (comprese eventuali calzature), visite mediche e trasporti. La società si impegna a mantenere un costante contatto con educatori e servizi di assistenza sociale, nell’ottica di dare all’esperienza di ragazzi e ragazze una fondamentale continuità educativa. “Povegliano è e sarà sempre un paese solidale, accogliente e dalla parte di chi rischia di rimanere indietro – sottolinea Roberta Tedeschi, sindaca del paese – in particolar modo io e la mia amministrazione siamo orgogliosi di supportare attività come queste, rivolte a ragazzi e ragazze in difficoltà. I giovani sono il futuro e investire su di loro significa fare della buona politica”.”Buster Basket – precisa Nicoletta Caselin – ringrazia l’Amministrazione Comunale di Povegliano Veronese per aver scelto di entrare a far parte del progetto Canestro Sospeso che da 5 anni trasforma in realtà il diritto al gioco di ogni bambino. La rete che si crea tra personale sportivo e chi conosce nel dettaglio le famiglie fragili e i loro bambini, diventa un valore aggiunto per la comunità creando uno scambio attento e costante, garanzia di crescita nei valori sportivi che sono strettamente legati ai valori di vita”.