“Tacabanda” un evento culturale e artistico sabato 21 a Dolcè

La Valdadige s’illumina d’immenso per un evento firmato dai giovani e per i giovani

(ma non solo).

Sabato 21 maggio si terrà al Paladolcè, presso Dolcè (VR), Tacabanda: un evento

culturale, artistico, musicale, ludico, gastronomico e chi più ne ha più ne metta.

Ha inizio dalle 16:00 alle 24:00 e ha per scopo una raccolta fondi per finanziare il

Policaffè, luogo di ritrovo per giovani artisti e creativi.

E saranno proprio i giovani artisti e creativi ad animare Tacabanda: “Un evento contro

la monotonia” è il motto che li ha portati ad organizzare una giornata all’insegna di

band musicali, esposizioni artistiche, contest e percorsi sensoriali.

Tacabanda è un evento gratuito e aperto a tutti.

© Riproduzione riservata