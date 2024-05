Fotovoltaico. On. Caretta (FdI), sovranità alimentare priorità assoluta

“Il Governo Meloni agisce con pragmatismo e non accecato da un’ideologia verde che nuoce a cittadini, economia e ambiente. Questo è quanto emerge dal question time posto dal gruppo Fratelli d’Italia al Ministro Lollobrigida, che ribadisce come la sovranità alimentare resti un elemento di interesse nazionale. Priorità confermata dalla scelta del di proibire l’installazione dei pannelli fotovoltaici a terra così da poter contrastare il consumo indiscriminato del suolo agricolo, causato da pratiche speculative che nuocciono al mondo agricolo ed alla nostra capacità di approvvigionamento di materie prime alimentari. Al contempo, la scommessa su tecnologie alternative come agrivoltaico avanzato ed agrisolare, misura peraltro che come illustrato dal Ministro ha goduto di grandissimo successo presso le imprese e la Commissione europea, dimostrano come alternative percorribili, che mettano a sistema produzione energetica e produttività agricola senza consumare un centimetro di suolo, esistano e vadano incentivate. Ringrazio il ministro Lollobrigida che anche oggi ha confermato la grande attenzione riservata al settore primario, vera cifra qualitativa del Governo Meloni.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio