I miti dell’amore. Da Romeo e Giulietta a Lolita

Romeo ama veramente Giulietta, e viceversa? A questa domanda Denis de Rougemont, fortunato autore di L’Amore e l’Occidente (1939), risponde decisamente di no. Romeo e Giulietta sono innamorati di un’idea, non di una persona, e a questa idea si è dato in Occidente il nome di passione. Come prima di loro Tristano e Isotta, e dopo di loro una schiera interminabile di appassionati amanti da romanzo, Romeo e Giulietta vogliono prima di tutto ardere di desiderio, e per far sì che questo loro desiderio continui ad ardere è necessario che il loro amore sia sempre ostacolato: altrimenti esso si consumerebbe.

Lolita rappresenta forse una delle ultime versioni di questo grande mito occidentale, proprio perché è presente uno dei pochi grandi ostacoli ancora socialmente riconosciuti.

Ma nell’era della caduta dei tabù sociali e dell’autodeterminazione del desiderio, come può ancora sopravvivere la passione? E cosa può prendere il suo posto?

Ne parliamo lunedì 6 maggio con Danilo Breschi (Università degli Studi Internazionali di Roma) e Silvio Morigi (Università degli Studi di Milano – Statale).

