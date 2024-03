Verona illustrata: il futuro di un’eredità culturale

Bilanci, prospettive e ruolo degli studi sul territorio. II incontro: Territori e centri studi. 1: tra Garda e Baldo

Proseguono gli incontri organizzati dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona dedicati agli studi sul territorio veronese in chiave interdisciplinare.

Il prossimo incontro, previsto per giovedì 7 marzo, alle ore 16 nella sede dell’Accademia (via Leoncino, 6) punterà l’attenzione sul comprensorio del Baldo-Garda, con le relazioni di rappresentanti dei principali centri studi su questo territorio: Fabio Gaggia per il Centro Studi per il territorio Benacense; Vasco Senatore Gondoa per i Quaderni culturali caprinesi; Maurizio Delibori per il Centro Turistico Giovanile e la rivista «Il Baldo»; Alberto Mancini per l’Associazione “Francesco Fontana”. A questi relatori si aggiunge la partecipazione del sindaco di Peschiera, Maria Orietta Gaiulli, e del vicesindaco di Ferrara di Monte Baldo, Alberto Lorenzini, che interverranno sul ruolo degli studi locali come guida per gli amministratori.

(Diretta streaming: https://youtu.be/6pzJEEGigq0)

L’intento del ciclo di incontri è di mettere a confronto i protagonisti e gli esempi di una lunga e significativa tradizione di studi con le prospettive aperte dall’uso di nuovi mezzi di comunicazione ma soprattutto di offrire una riflessione sul ruolo che possono avere le ricerche attorno all’eredità culturale del territorio veronese, sia sul piano della crescita culturale e nella definizione dell’identità di comunità locali sia su quello di promozione di attività economiche e di supporto alla programmazione amministrativa.

I prossimi incontri sono previsti per i prossimi primi giovedì del mese: il 4 aprile (Verona e il riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco), 2 maggio (La storia del territorio a scuola) e 6 giugno (Verona città della musica).

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico, senza prenotazione. Il programma di dettaglio dei singoli incontri è disponibile sul sito dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona (https://aaslvr.it).

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Verona.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube dell’Accademia: https://www.youtube.com/watch?v=rhyGREBc9Jg