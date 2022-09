Il logo del Centenario debutta sui veicoli dell’AM

Cento anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro

di Francesco DE SIMONE

Nel corso di una breve cerimonia organizzata nella suggestiva cornice monumentale di Palazzo Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’AM, ha applicato simbolicamente su un’autovettura militare il primo adesivo che riproduce il logo prescelto per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare e che, nelle prossime settimane, accompagnerà tutti gli automezzi della Forza Armata, sia in Italia sia all’estero. presenti anche il Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, Comandante Logistico AM, ed il Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Capo del Servizio dei Supporti.

“Questo gesto piuttosto semplice nella sua ritualità – ha commentato il Generale Goretti – in realtà rappresenta il completamento di una delle numerose predisposizioni organizzative con le quali ci stiamo preparando per onorare quest’importante appuntamento con la storia, che ci porterà a celebrare il centesimo anniversario della costituzione della nostra Forza Armata il prossimo 28 marzo. Il processo di brandizzazione dei mezzi AM avviato stamane– ha poi aggiunto – sarà completato con un wrapping commemorativo destinato ad alcuni veicoli impiegati per il trasporto collettivo, attraverso il quale l’Aeronautica Militare intende richiamare l’attenzione del grande pubblico e valorizzare il suo impegno a favore del Paese”.

Un impegno che, nel contribuire alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali, rivolge costantemente lo sguardo anche alla tutela ambientale. Infatti, tra le prime vetture a essere state personalizzate con il logo del Centenario, ci sono alcuni esemplari acquisiti recentemente nell’ambito dell’innovativo programma pluriennale di noleggio che, grazie all’equipaggiamento con tecnologie “mild-hybrid” e “hybrid plug-in”, consentiranno di contenere i consumi e di ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 nell’aria.

Nelle prossime settimane, quindi, l’attività di “brandizzazione” dei mezzi dell’AM proseguirà presso tutti gli enti della Forza Armata per arrivare puntuali all’appuntamento del 28 marzo 2023.

Gli elementi che compongono il logo, essenziali e quasi minimali, racchiudono in maniera espressiva il concetto del centenario rappresentato dal numero 100 e dal riferimento alle due date fondamentali che si intende ricordare e celebrare: il 1923 e il 2023. I due zeri, in perfetto stile futurista, rappresentano le onde d’urto provocate da un velivolo che supera la velocità del suono.

A completare la simbologia, il semicerchio in basso a destra rappresenta, idealmente, il senso di continuità della storia dell’Aeronautica Militare. L’espediente grafico rappresentato dalla presenza dei due aeroplani, uno riconducibile all’epoca della costituzione della Forza Armata e l’altro contemporaneo, rappresenta il completamento di un ideale percorso storico che, come indica la direzione di volo, vede l’Aeronautica Militare, ieri come oggi, puntare sempre a nuovi e più alti orizzonti al servizio dell’Italia e della collettività.

Al logo è associato il motto “Cento anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro” che esprime e completa, in forma narrativa chiara ed efficace, l’essenza e la propensione della Forza Armata, proiettata dinamicamente verso l’avvenire e le sfide che l’attendono.