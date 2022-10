Palazzo Aeronautica inaugura la mostra Ali di Carta

Cento anni dell’Arma Azzurra raccontati attraverso il cartellonismo grafico

Quando mancano poco più di centocinquanta giorni alla fatidica data del 28 marzo 2023, che segnerà l’inizio delle celebrazioni del Centenario della sua fondazione, l’Aeronautica Militare apre le sale storiche della sede istituzionale a Roma, per accogliere una mostra davvero originale, che a partire da sabato 15 ottobre, racconterà il suggestivo triplice intreccio tra la storia del Volo, quella dell’Arma Azzurra e del Cinema.

Ali di Carta è, infatti, il titolo scelto per questa esposizione che, attraverso undici sezioni tematiche, allestite presso Palazzo Aeronautica, accompagnerà il visitatore in un viaggio capace di rievocare l’atmosfera magica delle imprese aviatorie grazie a oltre 265 opere “cartacee”, tra manifesti, cartelloni e illustrazioni tratte da riviste dell’epoca.

“Ali di Carta è una mostra particolare – ha spiegato il Generale Ispettore Capo in congedo del Genio Aeronautico Basilio Di Martino, presidente del comitato organizzatore del Centenario – che unisce due mondi, quello del volo ovvero dell’aeronautica e quello della cinematografia; sono due mondi che hanno in comune il fatto di nascere entrambi nell’età della cosiddetta Belle Époque, in cui c’è la visione della scienza e della tecnologia, come strumenti che possono consentire all’uomo di dominare il mondo e di avviarsi verso un futuro che all’epoca sembrava senza limiti”.

La Belle Époque è il periodo storico, socio-culturale e artistico europeo che va dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi del Novecento, durante il quale una serie di progressi e invenzioni cambia lo stile di vita delle classi borghesi. Nasce il cinema con i fratelli Lumiere, nasce il cartellonismo italiano come forma d’arte pubblicitaria caratterizzata da un nuovo linguaggio grafico e verbale, ed è questo il periodo delle imprese aviatorie dei fratelli Wright, che realizzano il sogno dell’umanità di poter volare su un mezzo meccanico. E saranno proprio i fratelli Wright, con un volo durato pochi secondi, a segnare la nascita dell’aviazione, ponendo le basi per la costituzione della Regia Aeronautica avvenuta, per l’appunto il 28 marzo del 1923.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente fino al 19 febbraio 2023, ogni sabato domenica e festivi, dalle ore 09.00 alle 17.00, con ingressi ogni trenta minuti. Sarà, però, necessario prenotarsi attraverso il link alidicarta.aeronautica.difesa.it.

di Francesco De Simone