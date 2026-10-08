Ruzza: “Dalla Regione 5,45 milioni ai Comuni per 12,8 milioni di euro di opere tra manutenzioni, sicurezza e riqualificazione degli spazi pubblici”

Venezia, 8 ottobre 2026

“Con 5,45 milioni di euro di contributi regionali sosteniamo oltre 12,8 milioni di euro di opere pubbliche realizzate dai Comuni. Garantiamo, inoltre, per intero le risorse necessarie alle 27 opere già avviate dalle amministrazioni locali, per un valore di 3,12 milioni di euro. Si tratta soprattutto di interventi su scuole, edifici pubblici, palestre e infrastrutture, con lavori di messa in sicurezza, adeguamento e riqualificazione: opere individuate come prioritarie dagli enti e che la Regione sostiene nel rispetto del principio di sussidiarietà. Le risorse raggiungono tutte le province venete: 1,20 milioni di euro a Vicenza, 1,19 milioni a Treviso, 1,08 milioni a Verona, 1,01 milioni a Padova, 445 mila euro a Venezia, 320 mila euro a Belluno e 208 mila euro a Rovigo. Un investimento per migliorare la qualità dei servizi e sostenere i Comuni nel mantenere efficiente, sicuro e fruibile il patrimonio pubblico”.

Lo dichiara l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Diego Ruzza, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sostegno ai Comuni per la realizzazione di opere di particolare necessità, interesse od urgenza, previsto dalla L.R. 27/2003. Come previsto dal bando, scaduto lo scorso settembre, il contributo regionale copre il 50% della spesa ammissibile, con un minimo di 50.000 e un massimo di 200.000 euro, per interventi di importo compreso tra 100.000 e 1.000.000 di euro.

Le domande pervenute sono state 213, di cui 208 ammissibili. Le richieste riguardano soprattutto adeguamenti impiantistici di edifici scolastici e immobili a finalità sociale e culturale, ma anche adeguamenti strutturali e nuove costruzioni.

“Investire nei Comuni significa investire direttamente nei territori – conclude Ruzza –: quando una scuola viene messa in sicurezza, una palestra torna pienamente utilizzabile o un’infrastruttura viene riqualificata, la Regione traduce le risorse pubbliche in opere e servizi più efficienti, a beneficio delle amministrazioni e delle comunità”.

In allegato l’elenco degli interventi suddivisi per provincia.