Ruzza: “Il sistema logistico veneto fa squadra a Cortina: un’alleanza strategica per rafforzare il primato europeo”

Venezia, 11 febbraio 2026

“Anche oggi, nella prestigiosa cornice di Casa Veneto a Cortina, il Veneto si conferma un sistema integrato d’eccellenza, capace di fare squadra tra istituzioni e operatori. La presenza dei firmatari del Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico Veneto rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato alla fiera internazionale Transport Logistic di Monaco dal consigliere regionale Elisa de Berti e portato avanti ora dall’Assessore Marco Zecchinato, che ringrazio, e dimostra come la sinergia sia il vero pilastro per proiettare in Europa un modello logistico sempre più efficiente, competitivo e interconnesso. Il nostro impegno è garantire che le infrastrutture venete mantengano il primato per traffici e innovazione, costruendo un patrimonio solido e duraturo, capace di lasciare un’eredità concreta alle generazioni future, ben oltre l’orizzonte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale a Mobilità e trasporti, Diego Ruzza, oggi a Cortina d’Ampezzo (Belluno), in occasione della presentazione alla stampa dell’alleanza strategica tra il sistema infrastrutturale e quello logistico del Veneto, sancita dal Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico Veneto.

All’incontro erano presenti i principali attori della logistica regionale: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con Antonio Revedin; gli Interporti di Verona – Quadrante Europa con Nicola Boaretti, di Padova con Genny Zorzetto e di Rovigo con Primo Vitaliano Bressanin; CAV Concessioni Autostradali Venete con Maria Rosaria Anna Campitelli e Monica Manto; Infrastrutture Venete con Giovanni Zancopè Ogniben e Alessandra Grosso; Veneto Strade con Marco Taccini.

“Il sistema veneto – spiega Ruzza – rappresenta un nodo strategico per la logistica europea e per la competitività delle imprese sui mercati globali. Genera un PIL annuo di circa 200 miliardi di euro, contribuendo per oltre il 9,1% al PIL nazionale, con un valore delle esportazioni pari a 80 miliardi di euro. Ogni anno vengono movimentate oltre 50 milioni di tonnellate di merci e 1,65 milioni di TEU. Il sistema registra inoltre 18,4 milioni di passeggeri aeroportuali e 600.000 passeggeri attraverso i porti di Venezia e Chioggia. Tutto questo è reso possibile da una rete infrastrutturale che comprende 1.850 chilometri di ferrovie, oltre 600 chilometri di autostrade, 10.000 chilometri di strade e più di 500 chilometri di vie navigabili interne”.

“Ora lavoreremo per semplificare le procedure e rafforzare l’intermodalità ferro-gomma-acqua – conclude Ruzza -, affinché il Veneto continui a presidiare i corridoi europei con infrastrutture moderne, sicure e tecnologicamente avanzate, al servizio dei cittadini e delle imprese”.