Turismo. Presidente Zaia, “Bibione, capitale italiana del turismo accessibile è orgoglio del Veneto e modello di eccellenza”

Venezia, 4 febbraio 2025

“Bibione, perla della Costa Veneta, oggi riceve un riconoscimento che va ben oltre la singola località: è il simbolo di un Veneto che punta all’eccellenza in ogni settore, compreso quello dell’accessibilità. Con 72 milioni di presenze nel 2024, la nostra regione si conferma prima in Italia per afflusso turistico, e Bibione ne è un fiore all’occhiello, dimostrando che un turismo inclusivo è anche un’opportunità economica e di crescita per tutto il territorio. Un plauso a tutti gli operatori e alle istituzioni che hanno contribuito a suggellare questo successo, che motiverà e sarà un esempio per le spiagge dell’Alto Adriatico”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si congratula con Bibione per il suo impegno continuo nel promuovere un turismo inclusivo e accogliente per tutti i visitatori, nazionali e internazionali.

Il riconoscimento arriva durante il convegno “Il Turismo sostenibile e inclusivo” organizzato da Faita Federcamping a Hospitality, in occasione del Salone dell’Accoglienza di Riva del Garda.

“Bibione si è trasformata in un modello esemplare di turismo inclusivo e sostenibile, con il 12,8% delle prenotazioni totali nel 2024 provenienti da soggiorni in strutture accessibili – prosegue il Governatore -. Questi numeri parlano chiaro: l’accessibilità è diventata una leva strategica per il turismo di qualità e il Veneto dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia, capace di coniugare accoglienza, innovazione e sviluppo sostenibile. Bibione, oggi, si conferma un modello da seguire e da esportare”.