Giustizia, Lazzarini (Lega): no al Tribunale islamico a Padova

Roma, 7 ott.

“La vicenda dell’esposto presentato da diversi cittadini alla Procura di Padova in merito all’esistenza del cosiddetto Tribunale islamico, è preoccupante e merita approfondimenti. Nel nostro Paese le leggi esistono, si rispettano e sono uguali per tutti: non esiste una giustizia parallela. È un bene che la Lega abbia sollevato la vicenda, presentando anche un’interrogazione al Senato per segnalare la vicenda ai ministri competenti.

Un conto è la libertà di culto, garantita proprio grazie all’esistenza della Costituzione, un altro è l’Islam politico.

Chi vuole esportare la Sharia in Italia, peraltro cominciando dal nostro territorio, dovrà fare i conti con le leggi vigenti. La Lega, come sempre, sarà in prima linea nel contrasto del fanatismo”.

Così la deputata della Lega Arianna Lazzarini.