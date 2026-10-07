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    Giustizia, Lazzarini (Lega): no al Tribunale islamico a Padova

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 7 ott.

    “La vicenda dell’esposto presentato da diversi cittadini alla Procura di Padova in merito all’esistenza del cosiddetto Tribunale islamico, è preoccupante e merita approfondimenti. Nel nostro Paese le leggi esistono, si rispettano e sono uguali per tutti: non esiste una giustizia parallela. È un bene che la Lega abbia sollevato la vicenda, presentando anche un’interrogazione al Senato per segnalare la vicenda ai ministri competenti.
    Un conto è la libertà di culto, garantita proprio grazie all’esistenza della Costituzione, un altro è l’Islam politico.
    Chi vuole esportare la Sharia in Italia, peraltro cominciando dal nostro territorio, dovrà fare i conti con le leggi vigenti. La Lega, come sempre, sarà in prima linea nel contrasto del fanatismo”.

    Così la deputata della Lega Arianna Lazzarini.

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